Para Moisés, "el trasfondo de la reforma jujeña está en la industria del litio"

Ladel Frente de Todos (FdT) por Jujuysostuvo este sábado queprovincial pasa por, y acusó al gobernador del distrito, Gerardo Morales, de manejarse con"Todo lo que hace Morales es producto de la extorsión.. Se bajaron algunos artículos, pero no se cambia en nada la explotación de los recursos naturales ni otros atropellos", señaló Moisés en declaraciones a El Destape Radio.De esta forma se refirió la legisladora al anunció de Morales de ratificar en el texto de la reforma constitucional el artículo 67 que "prohíbe los cortes de rutas y calles" y la "ocupación de edificios públicos".A la vez, el mandatario sostuvo que planteará la "reconsideración" de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán "a la vieja redacción", tras reconocer "dudas" en las comunidades indígenas."Es una pantalla y una cortina de humo lo de bajar esos dos artículos. Las comunidades ya lo rechazaron porque el problema no es el artículo 50, donde nombra las comunidades, sino el capítulo en el cual se refiere a la utilización de los recursos naturales. Eso es algo que las comunidades deben aprobar porque las tierras les corresponden, observó Moisés.La legisladora explicó que "el 90 por ciento de las tierras que le corresponden a los pueblos originarios figuran como terrenos fiscales, y Morales quiere modificar eso que va en detrimento de las comunidades".. En ninguna parte del texto se nombra la palabra litio, cuando en realidad todo el manejo de los recursos tiene que ver con esa explotación", sintetizó.En este sentido, la diputada indicó que "el régimen de tierras fiscales planteado por Morales faculta al Ejecutivo a decidir sobre todos los emprendimientos que quiere llevar adelante en la provincia", así como también "se arroga el derecho de facultar sobre la personería jurídica de las comunidades, en el capítulo vinculado a la paz social", aclaró.Por otra parte, consultada sobre la denuncia que hizo el mandatario provincial en relación a la presencia de infiltrados en las protestas, Moisés señaló:e hizo alusión al video que circuló por las redes donde se ven a policías vestidos de civil entre los manifestantes."Mandan a apretar a los familiares de los comisionados municipales amenazándolos que no les iban a dar el dinero de la coparticipación si no levantaban los cortes. Todo lo que hace Morales es sobre la base de la extorsión", sintetizó.