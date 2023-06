El Parlamento británico sancionó a Boris Johnson por engañar a los diputados

Boris Johnson engañó "deliberadamente a los diputados" estableció la Cámara. Foto: AFP

La sanción disciplinaria consistió en retirarle a Johnson su pase de acceso al Palacio de Westminster

Foto: Xinhua

Los diputados británicos aprobaron este lunes el informe según el cual el ex primer ministro Boris Johnson "engañó deliberadamente" sobre las fiestas ilegales celebradas durante los confinamientos debido a la pandemia del coronavirus, en un intento por superar rápidamente el escándalo que afectó al Partido Conservador.El largo debate entre los Comunes, que se produjo el día en que el exlíder conservador cumplió 59 años, desembocó en una, sede del Parlamento, un privilegio simbólico ofrecido a los exlegisladores.de las recomendaciones del Comité de Privilegios sobre elLas demás sanciones previstas en el informe no serán efectivas debido a la renuncia de Johnson a su banca antes de darse a conocer el informe, según la televisora Sky News.Según el informe,al decirles repetidamente, después de que surgiera el escándalo,Además, determinó que Johnson cometió un "desacato reiterado" al Parlamento e intentó "socavar el proceso parlamentario".Los detractores de Johnson esperaban cortar por fin lazos con el controvertido político, pero otros lo siguen defendiendo y pronosticaron que volverá a la contienda electoral, aprovechando la pérdida de popularidad de su sucesor, Rishi Sunak.El actual primer ministro prometió devolver la integridad política al gobierno, pero se encuentra sumido en una histórica crisis por el costo de la vida que no logra atajar. Sunak no fue a la cita, lo que le valió duras críticas de la oposición.muchos diputados conservadores estuvieron ausentes de la sesión.La antecesora inmediata de Johnson, Theresa May, anunció que votaría contra el conservador -que fue su ministro de Relaciones Exteriores- e instó a sus compañeros a hacer lo mismo para "ayudar a restaurar la confianza en nuestra democracia parlamentaria", según la agencia de noticias AFP.Tras destacarse como uno de los artífices del Brexit a partir del referéndum de 2016, Johnson obtuvo en diciembre de 2019 la mayor victoria electoral del Partido Conservador en décadas.Sin embargo, dos años y medio y numerosos escándalos después se vio obligado por su propia formación a dimitir como primer ministro el pasado julio.durante los confinamientos de 2020 y 2021.Entre los pocos fieles a Johnson que votaron hoy en contra estuvo Jacob Rees-Mogg, quien aseguró que los parlamentarios deben "defender la libertad de expresión" y criticó la sanción contra Johnson., agregó, según informó la agencia de noticias Europa Press.El 9 de junio, antes de que estas conclusiones se hiciesen públicas, Johnson renunció a su escaño de diputado, denunciando un montaje político de sus detractores.pero sus esfuerzos se frustraron ayer por la filtración a los medios de un nuevo vídeo en el que se ve a responsables de los conservadores bailando en una fiesta en diciembre de 2020 en plena cuarentena contra el coronavirus.Son imágenes "terribles" e "indefendibles", reconoció a la BBC Michael Gove, uno de los principales ministros de Sunak.En tanto, Rees-Moggpre dijo que el ex primer ministro pueda volver a la contienda electoral en las legislativas previstas para enero de 2025.De momento, el controvertido conservador, que está a punto de ser padre por octava vez, volvió al periodismo, que era su profesión antes de dedicarse a la política.Acordó con el diario sensacionalista Daily Mail para escribir una columna semanal.Según la web estadounidense Politico ganará por ella varios cientos de miles de dólares anuales, que se sumarán a los millones que ya ha ingresado dando conferencias desde que dejó el poder.