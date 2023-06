Sin llamado al diálogo del gobierno de Morales, la protesta de las comunidades sigue firme

Foto: Edgardo Valera.

Comunidades originarias continuaban este lunes por tercer día, con permanencia y corte de la ruta nacional 9 a la altura de Purmamarca, al norte de Jujuy, en contra de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, quien lejos de llamar al diálogo mantiene, según lo acusan, una "posición caprichosa" que demora la solución al conflicto.Así lo expresó este lunes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien llegó a Jujuy con la intención de dialogar con el mandatario por el conflicto social y además para tomar conocimiento de la situación procesal de los detenidos (ya liberados) y heridos tras la violenta represión policial del sábado pasado en Purmamarca.Preocupado por la negativa de Morales, Pietragalla advirtió queEn ese sentido, algunos sectores que llevan adelante el corte de la ruta 9 en la intersección con la ruta nacional 52, señalaron a Télam que son conscientes del reclamo "por sus derechos constitucionales sin modificaciones", y exigen la presencia de las autoridades provinciales "para que expliquen las violentas represiones"."Estamos pidiendo algún tipo de reunión con las autoridades provinciales y no hay respuestas", enfatizó Pietragalla, quien lamentó las acusaciones realizadas por Morales sobre un supuesto financiamiento político de las protestas.Al respecto, expresó: "Escuchamos declaraciones del gobernador donde nos dice que, como funcionarios nacionales, estamos financiando los cortes, lo cual es una locura, una irresponsabilidad. Sabe él que los cortes se están llevando adelante ni siquiera organizadamente, cualquiera lo puede ver", afirmó Pietragalla, quien visitó en el hospital Pablo Soria a Mijael Lamas (17), un joven jujeño que fue alcanzado por una bala de goma que le hizo perder su ojo derecho en una de las represiones policiales.Pietragalla alertó que la de Jujuy "es una situación grave y compleja".En ese marco, en medio de la tensión que hay en Purmamarca, manifestantes atraparon hoy a dos "policías de civil infiltrados", los cualesy ambos se habían mezclado con los sectores que protestan en la ruta, comentó un comunero a Télam.Los dos efectivos fueron filmados y mostrados en redes sociales, rodeados por manifestantes, muchos de los cuales pidieron que no los agredieran para. Incluso aleccionaron a los efectivos para convencerlos de que pertenecían al mismo sector social al que les ordenaron reprimir.La aprobación de la reforma parcial constitucional -se anunció para mañana la jura del texto- aumentó el clima de protestas que se venía advirtiendo en las calles con las marchas de docentes y otros sectores de trabajadores estatales, que junto a otras organizaciones sociales sostienen la consigna "arriba los salarios, abajo la reforma".", alertó el diputado nacional de Unión por La Patria, Juan Carlos Alderete, al referirse a las modificaciones a la Carta Magna jujeña."Creen que han ganado las elecciones nacionales por eso hacen estos ensayos", agregó en declaraciones a Radio Télam, y criticó a la oposición, donde, dijo, "no hay halcones ni palomas, son todos cortados por la misma tijera".Por otro lado, consideró queTambién opinó que detrás de esto "hay negocios por los recursos naturales".En ese marco, hay un pedido de dirigentes de Unión por la Patria y del peronismo para que se disponga la intervención del PJ de Jujuy, que preside el empresario Rubén Rivarola, quien votó a favor de la reforma constitucional.El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Tavani, describió este lunes por la mañana la situación en la provincia de Jujuy como de "tensa calma" tras las protestas en "rechazo de la reforma constitucional" y dijo que iban a "seguir visitando a quienes están todavía siendo asistidos en el hospital por haber recibido balas de goma y con heridas de consideración".La secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy (Adep), Silvia Vélez, respaldó las medidas de fuerza del sector docente que vienen desde hace quince días con paro por tiempo indeterminado en reclamo de aumentos salariales y en rechazo a la "reforma constitucional exprés".Afirmó qu".Destacó que "están esperando una convocatoria de este Gobierno para una nueva mesa paritaria", mientras "seguimos firmes en nuestro posicionamiento, con escuelas cerradas y un acatamiento a las medidas de fuerza del 90%".Los docentes jujeños realizan desde el domingo una permanencia con olla popular en el acceso sur de San Salvador de Jujuy, al costado de la ruta, en el marco de un plan de lucha que se extiende a otras ciudades de la provincia.En ese contexto, y ante la represión, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó para el jueves a un paro nacional que contará con la adhesión de la ATE (estatales) y otros sindicatos.Asimismo, referentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA)Los dirigentes ofrecieron una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados para hacer referencia a la situación que atraviesa Jujuy y responsabilizaron a Morales.El titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, manifestó su "indignación" por la "despiadada y brutal represión a raíz de la protesta pacifica, sin ningún tipo de hecho que justificara la represión".Cuestionó la reforma constitucional impulsada por Morales, al sostener quey advirtió que "pretenden convertir a Jujuy en la antesala de lo que quiere la derecha para la Argentina".