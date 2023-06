El grupo boliviano Kala Marka recibe el año nuevo andino amazónico en el Luna Park

El dúo boliviano Kala Marka vuelve, esta vez al Luna Park.

El dúo bolivianodesplegará este martes en el estadio porteño Luna Park (Corrientes y Bouchard), la ceremonia ancestral Willka Kuti con un espectáculo de música y danza que celebra el año nuevo andino amazónico y, que para, uno de los fundadores del grupo,, señala Gutiérrez durante una comunicación con Télam.Desde La Paz, capital boliviana donde el charanguista y cantante oriundo de las alturas andinas se encontró con, vientista y vocalista proveniente de la zona del Lago Titicaca, para en 1984 fundar Kala Marka, en una experiencia en la que, resalta,La función ritual que este martes desde las 18.30 se desplegará en el Luna Park tendrá la presencia como invitada de la coplera, autora y actriz salteñajunto a la banda integrada por(guitarra acústica), Freddy Huanca (guitarra eléctrica),(bajo),(vientos),(batería) y(percusiones) y un ballet de 40 integrantes para visitar algunas de las expresiones pluriculturales que habitan Bolivia y buena parte del continente.A música y baile y en una puesta de unas tres horas de duración que incluye las vestimentas típicas de cada celebración, podrán apreciarse danzas como la diablada y el tinku (del altiplano), el tobas (del carnaval de Oruro), y el pujllay (del pueblo Yampara ubicado en el centro-sur del país).–subraya el artista-En ese relato sonoro pero también cultural e integrador, Gutiérrez abunda que"Pienso que los medios de comunicación idiotizan a la gente, no cuentan la verdad y hay mucha a la que no le llegan las informaciones, De nuestra parte y mediante la música, pasamos una información para que la gente abra los ojos, conozca, entienda y pueda respetar a las culturas que habitan en su mismo territorio".(FW)La propuesta, que en 2022 fue traída por Kala Marka al Teatro Gran Rex marcó otro paso internacional de la agrupación que a la par de haber editado 15 álbumes de estudio, es la más grande embajadora del folclore boliviano en el mundo.-La música que hacemos nosotros no la aprendimos en ninguna escuela de música sino que viene del corazón y es una música de resistencia a los 500 años que pasaron pero en donde seguimos aquí cantando en nuestros idiomas aymara y quechua.-Es cierto pero nosotros creemos en la Patria Grande, en la unión del América Latina donde tenemos diferentes idiomas, diferentes lenguas y diferentes tradiciones pero somos un solo gran pueblo.-Bolivia es el país impulsor mundialmente de la noción de la Pachamama en defensa del medio ambiente y Kala Marka grabó en 2006 un disco en defensa de la Amazonía (“Guardián del Amazonas”), del medio ambiente, de la fauna y de la flora y allí tenemos una canción que se llama “Jaguar” sobre el peligro de extinción de ese animal y gracias esa canción que hemos difundido por todos los medios en diferentes países del mundo, hoy en día existen muchos ministerios de medio ambiente y nos sentimos felices de haber aportado y de seguir luchando por el bienestar de nuestra América y de la Madre Tierra.-Efectivamente hay grandes reuniones mundiales sobre el medio ambiente que son puras palabras durante esos encuentros pero al día siguiente continúa el maltrato a la naturaleza. Pero nosotros como músicos y como indígenas lo vivimos día a día conversando con la gente y, como se dice, las gotas de agua también hacen un río y poco a poco vamos concientizando a la gente y a los jóvenes acerca del respeto a la naturaleza.-Yo pienso que los medios de comunicación idiotizan a la gente, no cuentan la verdad y hay mucha gente a la que no le llegan las informaciones, De nuestra parte y mediante la música, pasamos una información para que la gente abra los ojos, conozca, entienda y pueda respetar a las culturas que habitan en su mismo territorio.-Hacia septiembre tenemos previsto lanzar un nuevo disco de Kala Marka después de ocho años donde, entre otros temas, incluiremos “Saya para vivir”, que es un ritmo entre africano y aymara, y “Caballito blanco” que viene de la región de Sucre. Y luego tenemos programado visitar teatros muy importantes de Madrid, París y Roma, porque fundamentalmente queremos seguir difundiendo nuestro mensaje musical de todos los pueblos indígenas de América.