Lo que la Feria nos dejó

Todos los años la Feria del Libro que se desarrolla en Buenos Aires nos lega algún saldo en el haber, pero ésta útima, muy especialmente me dejó conmovido el corazón.En primer lugar asistí a la presentación de, de mi querido amigo Pedro Núñez, investigador independiente del CONICET/FLACSO/UBA que integraba la colección Política y Educación que dirige Roxana Pelazza para Editorial Aique.Al día siguiente en stand por la Diversidad acompañé la presentación de “. Es decir ESI en la formación docente, que contó con la coordinación de mi querida Jessica Báez y la asistencia de un grupo de docentes que compartieron sus experiencias -bastante complejas por cierto- porque no es sencillo utilizar el lenguaje inclusivo cotidianamente en clase. Este es un trabajo muy especial y complejo para la Editorial Homo Sapiens.Esa misma tarde cambié de sala para integrarme a la charla por losque estamos por cumplir. Fue así que participé de un encuentro encabezado por varias amigas: Rosario Lufrano (Presidenta de RTA), Bernarda Llorente (Presidenta de Télam), más Jessica Tritten (Gerenta General de Contenidos Públicos), a las que se sumó por la Defensoría del Público, la muy querida Miriam Lewin. Allí se trataron todas las dificultades con las que deben enfrentarse a diario los que en estos momentos deciden utilizar la verdad como la única posibilidad de comunicación, para contraponerse a las grandes mentiras del momento y su influencia en los públicos.En el interín se presentócompilado por Eduardo Valdés, con la coordinación de Baltasar Garzón, Gisele Ricobom y Silvina Romano, y editado por ELAG (Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales). Fue un gran acto cuyo panel estuvo fervorosamente integrado por Elizabeth Gómez Alcorta, Teresa Parodi, Mario Enriquez-Ominami, Adolfo Pérez Esquivel, Eugenio Raúl Zaffaroni y José Luis Rodriguez Zapatero que condenaron absolutamente todas las formas de este ignomisioso atentado a las democracias. Allí también se escucharon voces de condena al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nacion cuya investigación -sino fuera tan vergonzosa- causaría gracia. Finalmente escuchamos la palabra emocionada del compilador y protagonista del acto: Eduardo Valdez.También tuve oportunidad de asistir a la presentación -hecha por los propios autores de las obras editados por Ciccus- de los últimos libros de poesía del grupo autodenominado. Alli estuvieron José Muchnik (que vino especialmente desde Paris donde reside), Héctor Ariel Olmos, Osvaldo Ortemberg y Julio Fernández Baraibar, con Daniel Viola como moderador. Así se presentaron, de Muchnik.;, de Olomos;, de Ortemberg; y, de Fernández Baraibar. Todo transcurrió con un delicioso sentido del humor entre gran camaradería de los poetas.Entre tanto no podía perderme acompañar a mi gran amigo el médico cirujano, sanitarista, y en especial militante peronista de los “setenta” como mi querido Jorge Rachid, quien presentóLa descolonización como eje de la batalla cultural para construir una Patria. Un libro de consulta casi imprescindible. La presentación estuvo a cargo del editor Juan Carlos Manoukian pero en la mesa también participaron el autor, Graciana Peñafort, Leonardo Greco y Walter Formento, además de un gran grupo de amigos cosechados por Rachid a lo largo de su intensa vida tanto como médico y militante.Así llegué a la presentación dede Fernando Borroni, uno de los periodistas políticos más notables de estos tiempos por la fortaleza con que sostiene su pensamiento. Con Carlos Caramelo como moderador, fue muy enternecedor que lo acompañaran su esposa, sus hijos, su mamá y también muchos compañeros queridos como Gustavo Campana, Cynthia García, más la presencia del exjuez Carlos Rozansky. Fue un éxito total de público para el autor y para la Editorial Colihue.Pero hubo más porque a continuación participé de otra presentación de carácter político me refiero al libro, de Daniel Victor Sosa, que contó con el auspicio de ATE y en la palabra del querido Daniel Rosso.En la penúltima noche, en la sala más grande de la Feria, la José Hernandez, y ante una multitud, Hugo Soriani presentó, libro editado por Octubre, basado en las cartas que el capitán Soriani -su padre- lo fueron acompañando en todas las cárceles por las que pasó, pese a que nunca compartieron el pensamiento político. La última fue la de Rawson pero había estado en varias incluída la de Caseros. Prologado por Mariana Enríquez y Taty Almeida, ésta también lo acompañó en la mesa, lo mismo que Eduardo Aliverti, León Giecco (que fue cantando de acuerdo a lo que se trataba) y Nora Veyras, su compañera de cierre en Página/12. Miguel Rep ilustraba en una pantalla lo que estaba sucediendo y todos ponderaron el trabajo de Hugo. En tanto en la platea también se encontraban personalidades como Eduardo Valdés, Osvaldo Papaleo con su hermana Lydia (a la que la dictadura le robo Papel Prensa para entregársela a Clarin y La Nacion), Jorge Elbaum, el querido Gandhi y tantos otros amigos. Pero lo mas conmovedor sucedió cuando Hugo invitó a sus compañeros de cárcel a subir al escenario mientras León cantaba “Como la cigarra” de nuestra querida María Elena. Nos lloramos todo.Para mí la Feria cerró la noche siguiente cuando mi amiga del corazón Stella Calloni dio a conocer su novela (esperada durante los últimos 20 años),Me tocó leer el texto de presentación que había escrito mi querido Luis Bruschtein en tanto que Guadi Calvo fue el autor del prólogo. Cabe recordar que Stella ha sido una de más notables corresponsales de guerra que sin duda estuvo en varias trincheras y a ella le debemos la publicación dePor eso además de múltiples amigos nadie se sorprendió que a la presentación de su novela concurrieran la embajadora de México, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, y el embajador de Cuba, Pedro Pablo Prada Quintero, lo que provocó en Stella una doble emoción. La novela fue editada por Peña Lillo-Ediciones Continente.Y así finalizó mi gira por esta edición N° 47 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que realmente como dije al comienzo, me llegó al corazón.