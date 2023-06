Comienza el 6° Festival Internacional de Animación en Stop Motion de Argentina SMOF

El SMOF (Stop Motion Our Fest) tiene siete sedes en la ciudad de Buenos Aires.

Paola Becco es fundadora y directora del Festival.

Luis Tellez fue director y supervisor de Animación de “Pinocchio”, de Guillermo del Toro.

En el Festival, competirán obras para las siguientes categorías: mejor corto latinoamericano de stop motion, mejor corto internacional de stop motion, mejor corto de animación documental (técnica libre), mejor videoclip en stop motion y mejor videominuto argentino en stop motion.

Magdalena Osinska trabaja en el mítico estudio Aardman Animations de Reino Unido.

Matias Liebrecht, uno de los animadores más reconocidos del mundo.

El stop motion es un técnica cinematográfica que permite generar la ilusión de que imágenes estáticas cobran vida. Se remonta a los inicios del séptimo arte y tiene más vigencia que nunca. Así se podrá constatar en elque se realiza en la ciudad de Buenos Aires del 20 al 26 de junio.“Es un evento autogestivo e independiente que se realiza todos los años desde 2018 y que lo conformamos un grupo de trabajadoras y trabajadores de la cultura de diversos ámbitos. Apostamos a una construcción audiovisual donde convivan múltiples miradas, respetuosas e inclusivas”, contó a Télamquetiene siete sedes:El SMOF es el único festival de cine de animación con foco en stop motion que se realiza actualmente en Sudamérica. Según destacó Becco, está “enfocado principalmente para un público adulto joven”., puntualizó la directora del evento..“En esta edición, se destaca la presencia de importantísimos realizadores de animación de diversas partes del mundo”, remarcó Becco.Entre las visitas confirmadas, estánla polaca, que trabaja en el mítico estudio Aardman Animations de Reino Unido y es directora de Star Wars visions “I am your mother”, que se puede ver en la plataforma Disney Plus;, una de las más importantes directoras de animación del mundo con su "Breve Historia trágica con final feliz", la película portuguesa más premiada de la historia; el mexicano, director y supervisor de Animación de “Pinocchio”, de Guillermo del Toro y el brasileño, que también trabajó en “Pinocchio”, además de en películas como “Wendell and Wild”, “Isla de Perros”, “Kubo y las dos cuerdas”, “The Boxtrolls”, “My Life as a Zucchini” y “Frankenweenie”, entre muchas otras.Se proyectarán y forman parte de la competencia, además de cortos nacionales, provenientes de Reino Unido, Croacia, Serbia, España, Francia, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Alemania, Nicaragua, México, Colombia, República Checa, Polonia, Rusia, Palestina, Rusia, Chile, Canadá y Hungría.que fomenta la producción de cortometrajes latinoamericanos de animación en stop motion. “Fortalece los proyectos seleccionados en etapa de desarrollo, brindando tutorías personalizadas y grupales de manera gratuita para sus participantes. Los proyectos seleccionados participan de importantes premios”, informó Becco, quien reclamó “más apoyo para la animación argentina”.“Es muy importante potenciar, promover la realización de obras de animación argentina. En este momento no existe apoyo o planes de fomento a nivel nacional para la animación. Estos espacios independientes como SMOF son impulsores de toda la dinámica que colabora en el desarrollo de la industria de la animación.l acompañamiento que se debe dar a los cortos de animación es fundamental”, planteó.“La animación es un medio excelente de infinitas posibilidades narrativas, es un dispositivo que nos permite pensar la vida misma, que plasma discursos críticos impulsando un arte diverso, plural y accesible para todes”, resumió.La grilla completa de proyecciones y charlas se puede consultar en las redes del Festival y en el sitio https://stopmotionourfest.com/