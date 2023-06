Ezeiza y el retorno de Perón

Foto: Archivo

El 11 de marzo de 1973 se realizaron las elecciones donde triunfó la fórmula Cámpora-Solano Lima, en representación del movimiento popular, porque como ha ocurrido demasiado seguido en la Argentina, Juan Domingo había sido proscrito y no pudo presentarse.Cámpora asumió el 25 de mayo del 73, en un día fervoroso de militancia popular que dejó sentadas las bases para que Perón regrese a la Argentina en forma definitiva. Esto ocurrió el 20 de junio de 1973, y conviene aclarar que bien había vuelto el 17 de noviembre del 72, sólo había permanecido en el país 15 días para organizar la campaña electoral.Algunos consideraron que con la presencia de Perón en la Argentina, él debía ser el presidente. Pero otros creyeron que había que respetar las elecciones del 11 de marzo y ver cómo evolucionaban los acontecimientos.Más allá de estas diferencias, en Europa se organizó una Comisión de Retorno del líder, que estuvo integrada por Norma Kennedy, Lorenzo Miguel y José Ignacio Rucci. El sector menos ligado a la derecha incorporó a Juan Manuel Abal Medina, quien recientemente recogió algunas de aquellas experiencias en el libro “Conocer a Perón”.Así se decidió el regreso de Perón y se convocó al pueblo a recibirlo después de más de 17 años de exilio.Un dato para tener en cuenta fue el desplazamiento del ministro Esteban Righi de la comisión de retorno. Se trataba de un hombre que expresaba esos 45 días de camporismo en el poder, con una fuerte presencia popular y juvenil.Righi era un firme defensor de los derechos humanos, hasta tal punto que llamó a los comisarios y les dijo: “el primero que golpee a alguien, aunque sea un preso o un delincuente, queda fuera de la institución”.Aquella posición duró poco. Righi fue finalmente desplazado, por lo que cambió toda la organización del regreso de Perón. Mientras Righi y la Juventud Peronista querían que el acto se hiciera en Plaza de Mayo, la Comisión de Retorno en homenaje planteó que el mejor lugar era cerca de Ezeiza.Y ahí se produjo el fenómeno, que generalmente se da en los grandes movimientos populares, donde hay sectores de derechas y de izquierda que conviven mal y, en determinados momentos, explotan esas diferencias.En este caso Righi había alertado acerca de lo que podría ocurrir, sobre todo porque uno de los que integraba la comisión de homenaje era el coronel Jorge Osinde, un hombre que expresaba a la derecha fascista, diríamos, y que respondía a las directivas de José López Rega.Recuerdo que aquel día llegamos temprano, a unas diez cuadras del palco que estaba en el camino a Ezeiza. Osinde había creado un comando de organización, en manos de Brito Lima para asegurar que este grupo de la derecha, armado, pudiera responder ante cualquier situación que surgiera.A la mañana de ese día empieza a circular la versión que el avión ya conducía a Perón a su patria, después de los años de exilio. Desde ese momento, empiezan a manifestarse disidencias entre los dos grupos del movimiento popular y, alrededor de las 14, una corriente presidida por Montoneros comenzó a avanzar desde la ciudad de La Plata.Fue una disputa por el palco. Era fundamental el discurso que iba a dar Perón ese día, después de 45 días de democratización y de avance de los sectores de izquierda. La cuestión era cercar el palco, darle al palco un tono tal que el discurso presidencial prosiguiera la política camporista, que era en definitiva la política que Perón, en su momento, le había indicado a Cámpora con el agregado de algunos hombres, que influían sobre Cámpora y que expresaban a la línea de Montoneros.En declaraciones posteriores, Osinde dijo que le había pedido a Lorenzo Miguel que rodeara el palco con 500 mil trabajadores metalúrgicos, a lo que Lorenzo le contestó: “Es imposible, yo no tengo ese poder de movilización. Yo puedo juntar a lo sumo 20.000”.Lo cierto es que cuando avanzaba la columna desde La Plata, y posiblemente por la importancia que tenía, comenzó el tiroteo desde el palco y también desde los árboles, donde había tiradores que se habían puesto como sostenes.Esto tomó bastante desprevenida a la juventud, que era consciente que tenía que enfrentar una situación con el sector loperreguista, pero no en la medida en que ellos pensaban. Hay una anécdota interesante, vinculada con unas declaraciones realizadas por Lorenzo Miguel: “No, pero lo que pasa es que ellos fueron con todo el fuego. Nuestra intervención de la CGT no fue decisiva para la derecha porque nosotros, en realidad, fuimos con armas cortas. Cuando vamos habitualmente a los asados es costumbre que, bueno, vamos armados pero con armas cortas”.Lo concreto es que el tiroteo fue muy fuerte y hubo una gran dispersión. Según Horacio Verbitsky, hubo 14 muertos, aunque según otros periodistas hubo muchos más heridos y muertos.Cámpora, que acompañaba a Perón en el avión, se enteró lo que pasaba y le dijo al General que no se podía bajar en Ezeiza, que había que aterrizar en Morón porque no tenían suficiente seguridad en Ezeiza. Como estaban las cosas, el avión terminó en Morón mientras la multitud se iba dispersando.Recuerdo que asistí con unos compañeros bolivianos y uno de ellos me dijo: “Mira, acá debe haber como tres millones de personas, acá es como si toda Bolivia se hubiera venido a la autopista de Ezeiza”.Pero también fue cierto que el retiro de la multitud se hizo en perfecto orden, que algunos habían llevado bombos y los golpeaban con cierto dejo de tristeza, dando la sensación de una especie de letanía, como si estuviéramos asistiendo a un acontecimiento gravísimo, algo que se estaba desmoronando… Porque con los frentes populares ocurre eso, surgen dificultades para mantener la unidad entre los sectores antagónicos.Para terminar, recuerdo que volvimos caminando, lentamente, por la autopista de Ezeiza. Era como si hubiéramos dejado atrás una ilusión, o gran parte de nuestras esperanzas de que se fuera a retomar el camino, como lo había trazado el general Perón.En ese sentido, el 20 de junio debió ser una fiesta pero terminó siendo una tragedia, con muertos, heridos y la actitud de Perón dando a entender que los muchachos habían exagerado su presencia en el camporismo.Después se inició un periodo que llevó a su elección del 23 de septiembre, asumiendo el poder el 12 de octubre, con un estado deplorable de salud que se fue agravando.Murió un año después y, en cierto sentido, se cumplió lo que John William Cook le decía Perón: “General usted no es inmortal, cuando usted se muera qué significará ser peronista”.Aún hoy, hay ciertas dudas con respecto a ciertos personajes. La historia suele ser cruel en ese sentido.