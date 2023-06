Identificaron y ordenaron la captura de un quinto sospechoso por el crimen de Padua

El lugar donde ocurrió el asesinato. Foto: Camila Godoy

Fernández Galarza se suma ahora a la lista de prófugos por el crimen de Izzo, al igual que Diego Eduardo Correa y Gustavo Julio Alberto Mac Dougall, quienes también cuentan con pedido de captura nacional e internacional.

Potenza, uno de los detenidos por la policía por el crimen del comerciante.

La noche del crimen

Identificaron a un cuarto sospechoso por el crimen del comerciante de Padua. Foto: Camila Godoy

Izzo fue baleado y murió en el lugar, mientras que su esposa fue apuñalada y golpeada.

Identificaron y ordenaron la captura de un quinto sospechoso por el crimen del comerciante de PaduaLa justicia que investiga el crimen de Gabriel Izzo, el comerciante asesinado durante un asalto a su casa de la localidad bonaerense de San Antonio de Padua el 9 de junio último,en la causa, quien se cree que escapó de la escena del hecho herido de bala, por lo que dictó su captura nacional e internacional, informaron este lunes fuentes judiciales.Se trata de, cuya captura fue dispuesta en las últimas horas por el juez de Garantías 2 de Morón, Ricardo Fraga, dijeron a Télam los voceros consultados.De acuerdo a las fuentes,, lo que se desprende de evidencias obtenidas por los peritos en la escena del hecho, entre ellas manchas de sangre. Los mismos voceros dijeron quey una causa penal en el 2009 que tramita la justicia porteña.Para tratar de dar con los prófugos, los fiscales de Morón a cargo de la causa, Claudio Oviedo y Marisa Monti, esperan que el miércoles próximo se realice la apertura de los teléfonos secuestrados en allanamientos realizados en la casa y la pizzería de uno de los detenidos por el caso,, de los cuales podría surgir información sobre sus paraderos."La apertura de los teléfonos va dar más indicios sobre todos los acusados y del lugar que ocupaban en la banda delictiva", estimó un pesquisa. Además de Sierra, en el marco de la causa también se encuentra detenido desde el pasado sábado, quien fue capturado en un allanamiento realizado en la casa de su novia, ubicada en el cruce de José Enrique Rodo y Gibraltar, a unas cinco cuadras de la comisaría 5ta de Merlo, en la localidad de Pontevedra. Potenza negó haber participado del crimen de Izzo al ser indagado por el fiscal de la causa, Claudio Oviedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón.en el que se movilizaba la banda de asaltantes, dijo a Télam un vocero judicial, en referencia al vehículo Volkswagen Gol Power color gris utilizado por los delincuentes para huir tras el crimen de Izzo y que fue hallado luego frente al kiosco de "El Uruguayo".Su abogado defensor solicitó que amplíe la declaración indagatoria el próximo miércoles, luego de que pueda analizar los videos que obran como prueba de cargo contra su defendido.Antes había sido detenido e indagado Sierra, dueño del vehículo utilizado en el hecho, quien declaró que se lo había vendido al prófugo Mac Dougall, aunque no había realizado la transferencia.El viernes, "El Uruguayo" amplió su declaración indagatoria ante el fiscal e insistió en su inocencia, tras lo cual se descompensó y debió ser trasladado al sanatorio Oeste de Ituzaingó, donde fue atendido y, una vez estabilizado, llevado otra vez a su lugar de detención.En tanto, esta lunes,, quien resultó gravemente herida en el hecho y perdió un globo ocular, contó a Télam que la familia está dedicada "de lleno a la recuperación total" de la mujer, la cual "es lenta y va paso a paso"."Directamente no sabemos nada de lo que pasa con la causa, estamos en el sanatorio esperando la recuperación de mi hermana. Solo pedimos por su recuperación y después que pueda sobreponerse a lo que le pasó", agregó Adolfo Petinari.El hecho ocurrióen una casa de la calle Italia 1077, a pocas cuadras del centro de la estación de San Antonio de Padua, donde vivía Izzo (58), dueño de un aserradero, junto a su esposa Petinati (56), hija del propietario de una empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques en Merlo.Al menosde la casa e ingresaron, tras lo cual sorprendieron al matrimonio. Afuera,Según las fuentes, Izzo se despertó al escuchar ruidos y agarró dos armas de su propiedad que guardaba en su habitación: una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38, y salió de la habitación para ver qué sucedía. En esas circunstancias,La víctima también disparó, aunque sólo con el revólver dado que la pistola se le trabó y aparentemente no alcanzó a herir a nadie, añadieron los voceros.En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Otruba de Petinari (83), quien resultó ilesa ya que no salió de la habitación.