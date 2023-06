El secretario de Derechos Humanos dijo que hay "una situación grave y compleja" en Jujuy

Foto: Fernando Gens

🎙️ @pietragallahora: "Todos los detenidos recuperaron la libertad"



👉El secretario de Derechos Humanos de la Nación manifestó que habían sido traslados de manera ilegal al penal de Alto Comedero.



💻Leé y escuchá la nota completa: https://t.co/sOWQp7hTnz pic.twitter.com/2r1YyIzT1S — Radio Provincia AM 1270 (@provincia1270) June 19, 2023

"Se trata de "un conflicto que no tiene resolución porque la provincia está cegada con querer sacarlo rápido por las aspiraciones electorales que debe tener el gobernador Gerardo Morales"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, advirtió que la de Jujuy "es una situación grave y compleja" tras la represión del viernes último en el marco de las protestas por la reforma constitucional provincial.Asimismo, el funcionario expresó "muchas comunidades" tienen "".En declaraciones a Radio Provincia, Pietragalla señaló desde Jujuy que estuvo anoche "hasta las 2.30 en la puerta del Penal de Alto Comedero, donde todas y todos los detenidos recuperaron la libertad", y cuestionó que "habían sido trasladados a un penal cuando debían estar en una comisaría".También consideró que la ceremonia de jura del texto actualizado de la Constitución prevista para el martesPietragalla Corti añadió que "hay modificaciones que se ponen en contradicción con leyes nacionales e internacionales, y no hubo consultas con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)", y contó a su vez que "cuando estaba viajando para acá se comunicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostrando la preocupación".Asimismo, el funcionario denunció que "ninguna autoridad provincial atiende" y "parece que están de vacaciones en pleno conflicto"."No hay manera de hablar con alguien, cuando lo único que tengo para trasmitir es que tenemos obligaciones internacionales", añadió.Pietragalla Corti admitió que "también preocupa que hace cuatro días estuvieron miembros de la Corte Suprema en Jujuy haciendo un curso y avalando esta reforma constitucional", y consideró que se trata de "un conflicto que no tiene resolución porque la provincia está cegada con querer sacarlo rápido por las aspiraciones electorales que debe tener el gobernador" Gerardo Morales. Las 21 personas que se encontraban detenidas, entre ellas ocho mujeres, fueron liberadas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo , por lo que ya no hay aprehendidos tras la violenta represión policial del sábado último en la localidad de Purmamarca.Entre los liberados estaba el periodista jujeño Camilo Haro Galli; el turista de Buenos Aires Hernán Oviedo; el vocal de la comisión municipal de El Moreno Santiago Lamas; y la estudiante universitaria Carmen Benicio, residente de la comunidad de Quebraleña.Además, producto de la brutal represión ejercida contra los manifestantes que rechazaban la reforma constitucional aprobada en la provincia, un joven de 17 años perdió un ojo debido al impacto de una bala de goma disparada por un efectivo policial.