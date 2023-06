El candidato a gobernador de Milei en Chubut no fue oficializado por no cumplir residencia

Otras candidaturas del espacio de Milei en Chubut tienen la misma dificultad. / Foto: Pablo Añeli

El Tribunal Electoral del Chubut no oficializó la candidatura a la gobernación de, el postulante de la alianza depara las elecciones del 30 de julio próximo, porque "no cumple con los años de residencia" en la provincia, según la última resolución dada a conocer el domingo.: la misma situación se dio con las candidaturas a la diputación provincial de Karina Alejandra Rubino, María Regina Jaime y Pablo de la Cruz Falanga, que tampoco cumplen con los años de residencia exigidos.El artículo 147 de la Constitución de Chubut indica que, para ser ser elegido gobernador y vice, se requiere "tener una residencia inmediata en la provincia de cinco años sin que cause interrupción la ausencia motivada por la presentación de servicios a la Nación, a la Provincia o a organismos internacionales de las que éstas forman parte"., y,, por lo que tampoco fueron oficializados."La alianza Por La Libertad Independiente Chubutense (PLICH) tiene 48 horas para solucionar las presentaciones de los candidatos que fueron marcadas con faltas por el Tribunal Electoral Provincial (TEP)", indicó el Tribunal.Por su parte, a través de un comunicado titulado", el postulantey recordó que ya fue candidato (a diputado nacional) en Chubut y pudo acreditar la residencia cuando le plantearon el mismo inconveniente."Hace dos años, ante la misma objeción, quedó claro que podía competir y así se hizo", expresó Treffinger en su pronunciamiento.Las candidaturas que sí fueron oficializadas por el TEP fueron las de "Juntos por el Cambio", "Arriba Chubut" (con eje en el justicialismo) y el "Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad (FIT-U)".A esos espacios que se presentan como coaliciones, hay que agregar el partido "Generación para un Encuentro Nacional (GEN)" que se postula de manera individual.También se llevará a cabo la elección de representantes populares al Consejo de la Magistratura en las circunscripciones de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento.Además, se realizará una elección complementaria en Los Altares para cumplir con el proceso de elección de Juez de Paz de Paso de Indios.Entre las ciudades en las que se elegirán intendentes y concejales se encuentran Alto Río Senguer, Camarones, Cholila, Comodoro Rivadavia, Dolavon, El Hoyo, El Maitén, Epuyén, Esquel, Gaiman, Gobernador Costa, Gualjaina, José de San Martín, Lago Puelo y Paso de Indios.También se votará para cargos locales en Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rada Tilly, Rawson, Río Pico, Sarmiento, Tecka, Trevelin y 28 de Julio.En tanto, no se votará para intendente y concejales en Trelew, donde ya se realizaron las elecciones el 16 de abril, mientras que Corcovado y Río Mayo no se adhirieron a este turno electoral, por lo que irán a las urnas con los comicios nacionales.