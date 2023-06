El segundo detenido negó su participación en el homicidio y buscan a un cuarto sospechoso

La vivienda donde fue asesinado el comerciante Izzo con cinco disparos efectuados por los ladrones.

El único detenido por el crimen del comerciante en San Antonio de Padua es Walter Rodríguez Sierra, alias “El Uruguayo”.

Algunos de los objetos secuestrados durante el operativo de detención de Gustavo Damián Potenza.

mientras que los investigadores solicitaron la detención de un cuarto sospechoso, informaron este domingo fuentes judiciales.en uno de los allanamientos realizados en una vivienda ubicada en el cruce de José Enrique Rodo y Gibraltar, a unas cinco cuadras de la Comisaría 5ta. de Merlo, en la localidad de Pontevedra.Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Potenza declaró el sábado último por la noche ante el fiscal de la causa, Claudio Oviedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón,, dijo a Télam un vocero judicial, en referencia al vehículo Volkswagen Gol Power color gris utilizado por los delincuentes para huir tras el crimen y que fue hallado frente al kiosco de unos de los detenidos en la causa.Potenza fue indagado como coautor del delito deEn tanto,luego de que pueda analizar los videos que son las pruebas de cargo contra su defendido.Por otra parte,y aguardan los informes del contenido de los teléfonos celulares secuestrados a los detenidos y a los hallados en una mochila durante un operativo en el interior de una pizzería en la que trabajaba uno de los acusados.El fiscal Oviedo solicitó junto a su colega Marisa Montidel cual aún no trascendió su identidad, indicaron las fuentes.Diego Eduardo Correa y Gustavo Julio Alberto Mac Dougall, quienes también cuentan con pedido de captura nacional e internacional.primer detenido en la causa y quien figura como titular del vehículo utilizado en el hecho, aunque declaró que se lo había vendido a Mac Dougall y que no había realizado la transferencia.El viernes,informaron fuentes judiciales.Tras la ampliación de la indagatoria,donde fue atendido y, una vez estabilizado, fue llevado otra vez a su lugar de detención.El crimen ocurrió el viernes 9 de junio a las 4.20 en una casa de la calle Italia 1.077, a pocas cuadras del centro de la estación de San Antonio de Padua, donde vivíahija del propietario de una empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques en Merlo.Al menos dos delincuentestras lo cual sorprendieron al matrimonio.Afuera,gris como "campana".Según las fuentes, Izzo se despertó al escuchar ruidos yuna pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38, y salió de la habitación para ver qué sucedía.En esas circunstancias, se enfrentó con los delincuentes,La víctima también disparó,añadieron los voceros.y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, mientras que su esposa fue apuñalada y golpeada.En la viviendaya que no salió de la habitación.dueño del Gol en el que huyeron los ladrones, y también fueron apresados su hijo y un joven de 18 años, quienes fueron liberados.Es que el auto, que quedó filmado por cámaras de seguridad municipales,Sin embargo, el dueño del vehículo siempre dijo quesino que era utilizado por los empleados de sus comercios.y un cotejo balístico que estableció que a Izzo le dispararon con una pistola calibre .380 secuestrada, junto a una Bersa 9 milímetros, en la pizzería "Lo de Cata", situada en Gervasio Pavón al 3500 de Castelar Sur, en cuya puerta fue hallado estacionado el rodado en el que se movilizaban los asaltantes.Esa pizzería, al igual que un kiosco lindero y otros locales de la zona,En esa pizzería, además de armas de fuego,