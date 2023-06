España venció por penales a Croacia y se quedó con la Liga de las Naciones

España festeja el título de campeón de la Liga de Naciones de Europa (AFP).

Unai Simón fue la figura en los penales para España (AFP).

España le ganó este domingo en la definición por penales a Croacia por 5 a 4, tras igualar sin tantos al cabo de los 90 minutos reglamentarios y los 30 del suplementario, para quedarse con la tercera edición de la Liga de las Naciones de Europa de fútbol y cortar con una sequía de 11 años sin títulos.El encuentro se llevó a cabo en el estadio De Kuip, en la ciudad portuaria de Rotterdam, en los Países Bajos, fue arbitrado por el alemán Feliz Zwayer y durante 120 minutos no se sacaron ventajas, por lo que la final, que no tuvo mucho vuelo futbolístico, debió definirse en la tanda de los penales.En los penales apareció la figura del arquero español Unai Simón, quien contuvo los tiros de Lovro Majer, el cuarto, y de Bruno Petkovic, el sexto, para permitirle a España lograr un campeonato después de 12 años tras la obtención de la Eurocopa de Polonia y Ucrania en 2012.El primer tiempo fue parejo y con los dos equipos con la intención de cuidar la pelota y tratar de jugar al ataque, pero sin llegadas a los arcos, con un mejor comienzo de España y cierre de etapa de Croacia.La parte final no varió demasiado en su desarrollo, ya que si bien ambos seleccionados tuvieron la intención de atacar y buscar el gol, nada pasó en la zona de definición, al tiempo que se intercambiaron el dominio, pero con un mejor final de España que contó con las mejores, pero escasas, situación de anotar.La más clara se produjo a los 37 minutos para España, cuando Anssuname Fati remató a escasos metros del arco e Iván Perisic salvó sobre la línea con el arquero Dominik Livakovic vencido.Se llegó al final y ninguno se sacó ventajas, por lo que el encuentro pasó al tiempo suplementario.El período extra tuvo las mismas características, España fue más incisivo, pero no lo suficiente como para desbloquear el resultado y la definición del título pasó a la tanda de los penales.En la definición con tiros penales, España fue más preciso y, además, contó con dos atajadas brillantes de Unai Simón para el equipo de Luis de la Fuente obtuviera el título en la primera experiencia de éste como entrenador de la "Roja", que está encarando un recambio de figuras tras la varios años.Croacia nuevamente se quedó sin el festejo, ya que fue segundo en el Mundial de Rusia 2018, tercero en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y este domingo debió conformarse con el segundo puesto la Liga de las Naciones en los Países Bajos, con muchos jugadores que seguramente no continuarán por una cuestión generacional.De este modo, España es el tercer seleccionado en ganar la Liga de la Naciones de Europa, tras los títulos logrados por Portugal en 2019 y Francia en 2021, cuando superó precisamente a España.Más temprano, también en los Países Bajos, sede de las finales de la Liga de las Naciones, Italia, con el argentino nacionalizado Mateo Retegui, le ganó al seleccionado local por 3 a 2 y se quedó con el tercer puesto.Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Martin Erlic, Josip Sutalo y Ivan Perisic; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric y Luka Ivanusec. DT: Zlatko Dalic.España: Unai Simón; Jesús Navas, Robin Le Normand, Aymeric Laporte y Jordi Alba; Rodri, Fabián Ruiz, Marco Asensio, Gavi y Yeremi Pino; y Álvaro Morata. DT: Luis de la Fuente.Definición por penales: para Croacia convirtieron Nikola Vlasic, Marcelo Brozovic, Luka Modric e Ivan Perisic; mientras que Unai Simón contuvo los disparos de Lovro Majer y Bruno Petkovic.Para España marcaron Joselu, Rodri, Mikel Merino, Marco Asencio y Daniel Carvajal, al tiempo que Aymeric Laporte estrelló su remate en el travesaño.Cambios: en el segundo tiempo, 15m. Bruno Petkovic por Mario PasalicAmonestados: Gavi (E), Bruno Petkovic (C), Nacho (E), Rodri (E),Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).Estadio: De Kuip, de Rotterdam (Países Bajos).