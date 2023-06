El presidente uruguayo Lacalle Pou archivó el proyecto de reciclar el águila del Graf Spee

El águila nazi que adornaba la proa del Graf Spee fue rescatada de aguas del río de la Plata en 2006 / Foto: Daniel Luna.

El águila nazi quedó en resguardo de la armada uruguaya tras una decisión de la Corte Suprema de ese país / Foto: Daniel Luna.

El patrimonio cultural debe cuidarse y no puede quedar a merced de la voluntad de un jerarca.

Propondremos un proyecto de ley que impida la destrucción del águila del Graf Spee, y la creación de una Comisión integrada por especialistas para decidir sobre su destino... — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) June 18, 2023

que adornaba el acorazado alemán Graf Spee, hundido en aguas uruguayas en 1939, en los albores de la Segunda Guerra Mundial."Hay una abrumadora mayoría que no comparte esta decisión,; claramente esto no lo ha generado", explicó el mandatario en la ciudad de Melo, en el este del país, donde viajó para rendir homenaje a una figura local.Lacalle dijo que yaque había sido encargado del proyecto, según la agencia de noticias AFP.Tras ser anunciada el viernes,desde el cultural al político, incluso dentro de la propia coalición de gobierno."Es una idea que tuvimos hace muchísimos años, justamente de un símbolo de violencia, de guerra,, había dicho el mandatario al anunciar el proyecto.En tanto, Atchugarry expresó que la idea eraEl sábado último, el senador uruguayo oficialistapropondremos un proyecto de ley que impida la destrucción del águila del Graf Spee, y la creación de una Comisión integrada por especialistas para decidir sobre su destino", escribió el sábado último el fundador del partido Cabildo Abierto en Twitter.A las críticas promovidas por el general retirado, según el periódico uruguayo La Diaria.La iniciativa de Lacalle Poumientras el país vive una emergencia hídrica y se enfrenta a un potencial desabastecimiento de agua.En la tarde del sábado último se creó una petición en la plataforma Change.org tituladaque en pocas horas había reunido 3.000 firmas.esta debe ser conservada en un museo, la historia debe recordarse para no cometer los mismos errores", dice la petición.Agrega quey "recordar lo malo, tener presente los símbolos que lo representan es una responsabilidad enorme para con la sociedad".La imponente águila de bronce con las alas desplegadas y una esvástica entre sus garras,, fue recuperada en 2006 del Río de la Plata por rescatistas privados.Luego de una exposición en un hotel de Montevideo,objeto de un conflicto legal.En 2022,El Admiral Graf Spee protagonizó, junto a los cruceros británicos Exeter y Ajax, y el neozelandés Achilles, la Batalla del Río de la Plata,que tuvo lugar frente a la costa uruguaya el 13 de diciembre de 1939.