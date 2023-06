Debates presidenciales: harán cambios para hacerlos "más dinámicos"

Los aspirantes presidenciales en 2019, durante el primer debate.

Los debates ya están instalados en el cronograma electoral argentino.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) analiza hacer cambios en los debates presidenciales, que son, para que sean "más dinámicos" que los realizados en 2015 y 2019, y en esa línea se trabaja en "introducir la posibilidad de repreguntas" a los postulantes."La experiencia de haber hecho ya el debate anterior puede mostrar algunas cosas que podemos mejorar y que podamos buscar una mayor interacción. Estamos trabajando en eso. Lo estamos estudiando. Pero vamos a introducir la posibilidad de repreguntas o formas sorpresivas", adelantó a TélamY añadió: "Ya hemos demostrado que en Argentina se pueden hacer debates. Antes no se hacían y ahora los queremos mejores, queremos que sean más dinámicos".En ese aspecto, en entrevista con Télam, detalló que la idea sobre la que se trabaja es que por ejemplo que "no se sepa por anticipado quién le va a preguntar a quién". El titular de la CNE aseveró que "así tampoco hay posibilidad de acuerdos entre los equipos de campaña"."Esos elementos los vamos a tener en cuenta porque, en definitiva, nos hemos planteado una cosa;. Ese criterio lo tenemos", definió.Pero aclaró que la CNE es un "tribunal del Poder Judicial y entre los que van a debatir va a estar el futuro presidente de la República. Nosotros también cuidamos a las instituciones".Dalla Vía afirmó que. Tenemos que hacer un equilibrio entre las dos cosas".De acuerdo a lo resuelto por la CNE, los debates presidenciales, que son obligatorios para los postulantes a presidente, serán el 1 y el 8 de octubre, en la antesala de las elecciones presidenciales el domingo 22 de ese mismo mes.En caso de haber segunda vuelta -para ser electo presidente en primera vuelta, el candidato más votado debe obtener el 45% de los sufragios o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo postulante- será el 12 de noviembre, exactamente una semana antes del domingo 19, en que se definirá quien sucederá al presidente Alberto Fernández.y los tres jueces de la Cámara Electoral somos abogados recibidos en la Facultad de Derecho y tenemos que llevar adelante algo que termina siendo un debate público en un set de televisión", sostuvo Dalla Vía.Por eso, el tribunal designó a un Consejo Asesor para que los "ayude a proponer temas que le interesan a la sociedad", que "es muy pluralista porque están representados todos los sectores para llegar a los acuerdos no solo de hacer el debate".Acerca de este punto, indicó que el "tema presupuestario, por supuesto nos preocupa como todo lo que pasa en un país con alta inflación como la Argentina, pero hemos encontrado muy buena disposición del Ministerio del Interior para dotarnos de los recursos presupuestarios que van a estar ejecutados por una empresa del Estado, que es Radio y Televisión Argentina (RTA)"."Esto es porquesería muy lenta para llevar adelante los tiempos que la televisión necesita. Entonces ahí está la empresa del Estado que está especializada en poder contratar este tipo de cosas, que va a ejecutar este presupuesto por un acuerdo firmado con el Ministerio del Interior y con la Cámara", explicó.Detalló que la "parte técnica va a estar a cargo de Capit, la Cámara de Productores Independientes de Televisión" y ponderó queAcerca de la forma de debate, consideró que "de alguna manera va a estar signado por quienes sean los protagonistas y las personalidades"."Eso recién lo vamos a saber una vez que terminen las PASO", el 13 de agosto,Dalla Vía recalcó que debatir "es obligatorio, de lo contrario pierden la publicidad oficial y hay que colocar un atril vacío lo cual es una sanción grave frente a la opinión pública que quiere estar informada, que quiere saber qué es lo que se propone".El titular de la CNE recordó que la ley debate dice que), universidad pública que es un ámbito pluralista y tanto más si está ligado al cumplimiento de la ley y el Derecho".Dalla Vía puntualizó que el "primer debate tiene que ser en una capital de una provincia. En la última oportunidad fue Santa Fe y esta vez será en el norte, en Santiago del Estero, 1 de octubre, en un Forum, que es un lugar adecuado que tiene buena transmisión porque en definitiva es algo que la gente va a ver a través de una pantalla de televisión". Dalla Vía, consultado sobre debates presidenciales en otros países, subrayó que las "comparaciones siempre son odiosas".Caminando por una suerte de ring y diciéndose cosas uno al otro. Bueno, eso tiene una dinámica o cómo se hace en Estados Unidos entre dos candidatos", analizó.Por eso, Dalla Vía insistió en que la Cámara hace el "debate posible". "Y el debate posible es que los candidatos se puedan expresar ante la ciudadanía. Ahora creo que todo es perfectible", finalizó.Desde la CNE indicaron que en el caso de los dos debates presidenciales (1 de octubre en Santiago del Estero y 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA)"En caso de haber segunda vuelta, se hará nuevamente en la Facultad de Derecho el 12 de noviembre y la partida presupuestaria es de $70.500.000", concluyeron los portavoces.