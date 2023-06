Se acerca un invierno que será "benévolo" con "temperaturas superiores a las normales"

La meteoróloga Fernández aseguró que "los valores se presentan por encima de lo normal en la franja central de Argentina. Mientras que en el extremo sur patagónico se espera un invierno con temperaturas más bajas que lo normal". (Foto Luis Cetraro)

Este invierno será "benévolo" con "temperaturas superiores a las normales en gran parte de Argentina", y se espera que comiencen a restablecerse los eventos de lluvia con precipitaciones "superior a las normales", mientras que comenzó la transición al fenómeno del Niño, del que se espera no llegue a ser "intenso o extremo en nuestro país".(SMN), dijo a Télam que "se espera que este año sea distinto al del año pasado, que fue una excepción a la regla, porque el año pasado tuvimos un otoño-invierno bastante más fresco con", señaló Fernández a Télam.En la última actualización del Pronóstico Climático Trimestral (PCT), el SMN mostró la tendencia de las temperaturas y lluvias para los próximos meses de junio, julio y agosto.Según detallaron, durante este invierno hay una mayor probabilidad de que se registren, en promedio, temperaturas "superiores a lo normales" eny el este de la provincia de Buenos Aires. Mientras que en Córdoba, el oeste de Santa Fe y de Buenos Aires, y La Pampa se presentarán "valores normales a superiores a los normales"."Los valores se presentan por encima de lo normal en todo lo que es la franja central de Argentina. Mientras que en el extremo sur patagónico se espera que ocurra lo opuesto, y que predomine un invierno con temperaturas más bajas de lo normal", señaló la especialista.De acuerdo a lo detallado por el PCT, en el extremo norte del país y el centro y norte de la Patagonia se favorecen valores "dentro del promedio para la época" mientras que"Podríamos decir que esperamos en el centro y norte de la Patagonia y las provincias del norte argentino, un invierno completamente normal", afirmó.Respecto a las precipitaciones que podemos llegar a esperar para el próximo trimestre,en el norte del Litoral, el este de Buenos Aires y todo el oeste de la Patagonia.Mientras que en el sur del Litoral, oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Cuyo y este de la Patagonia hay una mayor probabilidad de que las precipitaciones sean "normales o superiores a lo normales"."Lo que se espera es que los eventos de lluvia se vean favorecidos. Podemos decir que", aseguró la especialista.Sin embargo, apuntó que, a pesar de los pronósticos, "no quiere decir que vamos a tener gran cantidad de lluvia porque el invierno es la estación más seca del año y con menos cantidad de precipitaciones".Por otro lado, destacó que "es una buena noticia" que comiencen las precipitaciones en algunos lugares de nuestro país ya queporque, como ya sabemos, venimos de tres años consecutivos de sequía"."Hay suelos que todavía continúan con muy poca humedad y está bueno que comience a llover un poco como para empezar a preparar la humedad del suelo, sobre todo teniendo en cuenta las próximas campañas de siembra", indicó Fernández.Por su parte, en el extremo norte del país, Córdoba, oeste de Santa Fe y el sur de la Patagonia se esperan lluvias dentro de los parámetros "normales", mientras que en el oeste del NOA y norte de Cuyo no se suministra pronóstico por ser "estación seca", un período donde suele haber lluvias escasas. En ese sentido,Según indicaron, la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial se encuentra con valores superiores a los normales en la mayor parte de la región, con el máximo calentamiento cerca de la costa Sudamericana."Los centros internacionales que monitorean las condiciones del océano Pacífico tropical ya están observando que las anomalías de la temperatura de superficie del mar están siendo positivas, es decir más cálidas, por lo que estamos teniendo una transición al Niño", explicó a TélamLa Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) anunció el pasado 8 de junio el comienzo deEn nuestro país, según detalló Díaz, este fenómeno se destaca principalmente por lluvias "por encima de lo normal", sobre todo en la zona centro-este del país."Ya estamos viendo los primeros indicios que nos indican que el Niño se va a desarrollar, y es muy posible que en el transcurso de la primavera se declare oficialmente el fenómeno del Niño", aseguró Fernández. Y destacó que,y que el período marzo-abril-mayo de 2023 tuvo una temperatura promedio de 1,27 grados por encima de lo normal desde 1961.También destacaron queLas anomalías más significativas, superiores a 2 grados, se presentaron en el norte de Buenos Aires, Santa Fe, oeste de Entre Ríos, este de Catamarca y gran parte de Córdoba y el centro de Cuyo.y continúe la transición a este fenómeno. Se espera que se desarrolle un invierno benévolo con temperaturas superiores en gran parte de Argentina", concluyó Fernández.