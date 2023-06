Dirigentes políticos celebraron el Día del Padre en redes sociales

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, celebra el Día del Padre. Foto: @RossiAgustinOk

¡Feliz Día del Padre!



Un abrazo grande a quienes cumplen ese rol con amor y responsabilidad. Gracias a mis hijos e hijas por regalarme el título de papá y permitirme acompañarlos en sus vidas. Gracias a mi padre, de quien guardo los mejores recuerdos y enseñanzas. pic.twitter.com/AAnWCssfY9 — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) June 18, 2023

¡Feliz día del padre para todos! Y un agradecimiento especial para mis tres hijos que me hicieron padre y me dan motivos para festejar este día. — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) June 18, 2023

Feliz día a todos los papás que acompañan a sus hijos en el camino, también a los padres del alma, los que hacen la diferencia con verdaderas presencias, demostrando que los vínculos no siempre son de sangre, sino del corazón ♥️ (+) pic.twitter.com/y1iyMGb40U — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) June 18, 2023

¡Feliz día papás y vamos por la ampliación de las licencias parentales!



Este día del padre es una buena oportunidad para replantearnos un debate en el que nuestro país viene muy atrasado: las llamadas licencias por “paternidad”.https://t.co/hGweUqn68A — Hugo Yasky (@HugoYasky) June 18, 2023

¡Gracias, gracias, gracias por este hermoso regalo!



Gracias por hacerme tan feliz. Los amo ♥️#FelizDiaDelPadre a todos mis queridos vecinos de #Hurlingham, les deseo un día lleno de amor y que los mimen mucho. pic.twitter.com/xZ0WWTEZLZ — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) June 18, 2023

Ser padre es un camino de aprendizajes que nos convierte en mejores personas y que empecé a recorrer de la mano de mi viejo, Alfredo.



Con su recuerdo siempre vigente, les deseo que pasen el mejor día a todos los papás de Avellaneda#DíaDelPadre #FelizDíaDelPadre pic.twitter.com/G2w1bGqYqd — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 18, 2023

