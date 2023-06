Permanecen detenidas 25 personas tras la violenta represión policial en Purmamarca

Foto: Edgardo Varela

No se siguieron los protocolos

Sigue el corte

“La liberación de los detenidos ha pasado a ser una cuestión principal, pero no vamos a cesar en nuestro reclamo contra la reforma que se aprobó sin consultas las comunidades”

Cuatro represiones

Veinticinco personas permanecen detenidas en unidades penales del barrio Alto Comedero, de San Salvador de Jujuy, tras haber sido detenidas durante la represión a cargo de la Policía provincial en la entrada a la localidad de Purmamarca, cuando reclamaban contra la reforma Constitucional aprobada el viernes.Varios abogados llegaron hasta esas unidades y se entrevistaron con ellas cerca de la medianoche para verificar su estado de salud y actuar en su defensa a raíz de la imputación que les formulará la fiscalía por el corte de ruta, según dijeron., indicó a Télam el abogado Lucio Plaza, quien junto a sus colegas había exigido a las autoridades penales la nómina de detenidos.“Hasta el momento no se hizo conocer causa de imputación, con lo cual la detención era arbitraria”, expresó el letrado integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y añadió que los detenidos, que son 14 varones y 11 mujeres, reciben la asistencia social “para permitir la comunicación con sus familiares”.Los abogados procuraban establecer los planteamientos legales que realizarán, debido a que les preocupa que “no se han seguido los protocolos ni tampoco la reglamentación que establece el código procesal penal”.La imputación contra los detenidos es por artículo 194 del Código Penal que establece la prohibición de cortes de vías de comunicación -con un máximo de tres años y un mínimo de tres meses de pena- con lo cual “absolutamente todas las personas pueden acceder al cese de detención y recuperar la libertad inmediatamente”.ubicada en Bárcena después de trabajar en un hostal de Purmamarca.El corte realizado el sábado en la ruta nacional 9 y la intersección con la ruta nacional 52, en la entrada a esa localidad, se mantenía en pie este domingo con manifestantes de varias comunidades de la Puna y la Quebrada de Humahuaca que protestan contra la reforma constitucional, y que permitían la habilitación al tránsito cada hora.A la vez, había cortes en la ruta 9 a la altura de Abra Pampa y La Quiaca, con la circulación habilitada cada hora, indicaron a Télam fuentes policiales.“La liberación de los detenidos ha pasado a ser una cuestión principal, pero no vamos a cesar en nuestro reclamo contra la reforma que se aprobó sin consultas las comunidades”, comentó a Télam uno de manifestantes apostado en el lugar.Tras la medianoche y después de reprimir por cuarta vez, los efectivos de la Policía jujeña se retiraron de la zona del corte, lo que generó un clima de relativa tranquilidad entre los manifestantes.“Hasta el momento no hay una decisión tomada sobre el anuncio del gobernador de dialogar”, expresaron los manifestantes en torno a la inflexibilidad que hay por el momento de levantar el corte de ruta -la principal vía de comunicación con el norte de la provincia- tras la brutal represión de la administración de Gerardo Morales.Y añadieron: “No sabemos cuál es la verdadera letra chica de la reforma en torno a los recursos naturales, propiedad privada, el agua, la educación y salud”.Efectivos de infantería de la policía de Jujuy reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito en la intersección de las rutas 9 y 52, cerca de la localidad de Purmamarca, donde se registraron heridos con balas de goma.La represión se produjo en medio de las protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.