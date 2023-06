Caso Cecilia: "Hay siete detenidos en la causa y el hecho será castigado", dijo Capitanich

Foto: Pepe Mateos

"Este hecho policial deleznable y repudiable cuenta con un fiscal y debe ser esclarecido, y será castigado con todo el peso de la ley; nadie puede dudar que estamos del lado de la víctima"

Todo el peso de la ley

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recordó que "hay siete detenidos" en la causa por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, ocurrida el 1 de junio pasado, y afirmó que en esa provincia el Poder Judicial "actúa con contundencia" y que los responsables serán "castigados con todo el peso de la ley"."Este hecho policial deleznable y repudiable cuenta con un fiscal y debe ser esclarecido, y será castigado con todo el peso de la ley; nadie puede dudar que estamos del lado de la víctima", expresó Capitanich en conferencia de prensa después de emitir su voto en las PASO de ese distrito , y dijo "compartir el dolor" de los familiares.El mandatario provincial ratificó el compromiso del Estado para el esclarecimiento de la causa, y remarcó que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituyó como querellante particular, solicitando la prisión preventiva de las siete personas que se encuentran detenidas en el marco de la investigación., aseguró el gobernador.Subrayó que "estamos al lado de la víctima y la Justicia va con todo el peso de la ley. Nadie puede dudar que el Estado en la provincia del Chaco está con pleno funcionamiento de sus instituciones", añadió.Además, explicó que el Frente Chaqueño pidió la exclusión de los precandidatos involucrados en el hecho y detalló que los funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado tienen la obligación de capacitarse en perspectiva de género, tal como lo establece la Ley Micaela, de la cual la vicegobernadora Analía Rach Quiroga fue autora."Si hay algo que hacemos es garantizar el derecho a la integridad y equidad de la mujer", sostuvo el mandatario e indicó que "tenemos el único gabinete con equidad de género de la República Argentina y tenemos un presupuesto provincial con abordaje de género".Asimismo, planteó que "un hecho policial no puede convertirse en un hecho político con el objetivo de acarrear agua para un molino determinado"."Nos preocupa la violencia, nos preocupa la violencia de género y este hecho es aberrante y tiene que ser condenado a través de un proceso judicial imparcial y justo", resaltó el gobernador.Sobre la vinculación del Gobierno provincial con el movimiento social de Emerenciano Sena, uno de los involucrados en el caso, Capitanich explicó que "en la provincia del Chaco existen 5.000 organizaciones sociales, que generan cerca de 30.000 empleos y a su vez hay un sistema de fiscalización por parte del Estado provincial"."En Chaco, muchos planes de soluciones habitacionales, titularización de viviendas, construcción de veredas, desarrollo de la economía popular en todos los estamentos se hacen conforme a la asignación del Estado y cerca de 18.000 emprendedores pueden garantizar acceso al empleo en estas condiciones", indicó.De esta manera, aseveró que "nosotros no tenemos ningún otro vínculo que no sea el de garantizar la asignación de recursos con plena fiscalización para el pleno cumplimiento de metas".