Turistas nacionales e internacionales disfrutan de la encantadora Bariloche este finde XXL

Turistas nacionales e internacionales eligen la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche este fin de semana extra largo y a pesar del clima fresco nada impide que los visitantes bien abrigados disfruten de lassegún informaron a Télam fuentes oficiales.Sus bosques milenarios, lagos de aguas cristalinas, cerros cubiertos de nieve y propuestas al aire libre, así como su tradicional gastronomía, su amplia hotelería, con ofertas para todos los bolsillos, volvieron a ser alguna de las razones para que visitantes de distintos puntos de la Argentina y de países vecinos opten por la ciudad patagónica como destino este "finde XXL" de otoño."Todos los circuitos convencionales que operan durante el año están a disposición, como aún no ha nevado lo suficiente, los parques de nieve como Cerro Catedral, Piedras Blancas no han abierto, pero al cerro Catedral obviamente también se puede ir, subir, ascender como peatón" dijo a Télam el"Se supone queexpresó el funcionario “ojalá suceda para que ya puedan empezar a operar estos centros de nieve" agregó Burlón."El resto de las propuestas están disponibles para que los turistas puedan disfrutar de lasque tenemos, tanto”, dijo el funcionario.La ciudad patagónicase puede optar por recorrer el circuito chico, con vistas encantadoras y llegar hasta el cerro Campanario, visitar el cerro Otto y su legendario teleférico, degustar alguna delicia en la confitería giratoria, caminar por el centro cívico, contemplar el majestuoso lago Nahuel Huapi.Dada la diversidad y calidad de las propuesta de la ciudad cordillera son nque llegan a la encantadora Bariloche ya sea por vAl respecto Burlón expresó “El turismo extranjero para nosotros es fundamental, trabajamos mucho para que se recupere, hicimos grandes campañas de promoción tanto en Brasil cómo en Chile y Uruguay, en todos los mercados regionales estuvimos presentes para que esto suceda”.“Más allá de que sabemos que también es por el tipo de cambio que le favorece al extranjero al venir a la argentina pero le favorece para ir a cualquier destino y nosotros lo que hicimos grandes campañas para que elijan Bariloche” destacó."Ya está activocon las t, elque teníamos de Brasil también está operando", confirmó Burlón."Estamos teniendo la visita de muchísimos brasileños, se ve en la calle, más allá del vuelo semanal que tenemos la gente también viene vía Buenos Aires", concluyó el referente del área.