Crece la expectativa por la definición de las fórmulas en Unión por la Patria

El gran interrogante es que definirá el sector que encabeza la Vicepresidenta, el cual pone en juego posibles candidatos como De Pedro y Kicillof. La otra incógnita es Massa / Foto archivo: Prensa Senado.

Nuestro país está frente a una encrucijada histórica.



Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento económico con inclusión social. — Unión por la Patria 🇦🇷 (@unionxlapatria) June 14, 2023

Scioli formalizó su precandidatura

Daniel Scioli ya firmó su precandidatura presidencial / Foto: Prensa.

Esperando novedades desde Santa Cruz

Cristina permanecerá el fin de semana en Santa Cruz, desde donde continuará con las negociacioes / Foto: Prensa.

🇦🇷 @cfkargentina: “Por eso @UnionxlaPatria: necesitamos un modelo que acabe con la economía bimonetaria y nos permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste”. pic.twitter.com/YQlOBkkuxK — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 16, 2023

Dirigentes bonaerenses insisten con la reelección de Kicillof ela provincia, pero aún no está definido que rol jugará / Foto: Prensa.

Los cruces internos

1. El reglamento de Unión por la Patria se encuentra publicado en la página web del frente electoral que este partido integra junto a toda la documentación necesaria para la presentación de listas en cada categoríahttps://t.co/Wz9qf5PNhu — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) June 17, 2023

La cuestión de fondo

Massa adelantó hace una semana que si bien su espacio aspira a la unidad, no descarta su participación en las PASO / Foto: Prensa.

El recuerdo de la interna del 88

En nombre del derecho que tienen los jóvenes y nuestros nietos a vivir en un mundo mejor, es necesario que reflexionemos e impulsemos con responsabilidad que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI. Créanme que ese… pic.twitter.com/O1NiYGsOw3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 15, 2023

Recta final con agenda recargada

A una semana del cierre de listas, la coalición Unión por la Patria (UxP) está inmersa en negociaciones para completar las fórmulas para la Presidencia y la Gobernación bonaerense que competirán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), mientras crecen las versiones sobre un posible anuncio previo alLas tratativas para resolver las precandidaturas se producen en un clima de creciente tensión entre el espacio integrado por el kirchnerismo y el massismo, por un lado, y el sector que impulsa la postulación de Daniel Scioli para la primera magistratura y a Victoria Tolosa Paz para la Gobernación, por otro.En un lado, el polo encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que tiene como actores claves -y potenciales postulantes- a Sergio Massa, Axel Kicillof y Eduardo 'Wado' De Pedro.Del otro, el sciolismo, Tolosa Paz y dirigentes allegados al presidente Alberto Fernández.La dirigencia de UxP intenta completar las listas que podrían competir internamente en las primarias, pero en ese caso los competidores saben queEso impedirá, por caso, que un mismo intendente pueda adherir a las dos boletas que competirán para Presidente y Gobernador, al menos en la provincia de Buenos Aires, y siempre que se concrete la potencial puja entre el polo kirchnerista-massista y el polo sciolismo-albertismo.Este sábado, para ratificar que su objetivo es competir sí o sí, el embajador argentino en Brasil firmó un acta para formalizar su precandidatura y dar otro paso legal en ese sentido: su corriente interna se llamará "Unidos Triunfaremos", según comunicó su equipo de colaboradores.Unidos Triunfaremos, en suma, será el nombre del sublema con el que competirá en la UxP: este sábado; al exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez y a Manuel Luaces, titular del partido por el Trabajo y la Equidad (ParTE, albertismo) en la provincia de Buenos Aires.En el caso de los nombres del polo integrado por lo que en 2017 fue Unidad Ciudadana, del que forma parte el Frente Renovador, se especula con que la decisión final del armado de fórmulas a la Casa Rosada y a la La Plata provenga desde Santa Cruz.La Vicepresidenta pasará allí el fin de semana extra largo:, o bien que haya una comunicación telefónica desde el sur del país que ordene las candidaturas en ese espacio.En la palestra, encuesta de por medio, figuran varios nombres que pueden representar a la alianza que han tejido el diputado y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, con el ministro de Economía Sergio Massa, a pesar de sus diferencias.y, para eso, "se necesitará un marco de acuerdos y unidad contra los que nos exigen un programa de ajuste".Uno de los nombres en danza, se sabe, es el de, que podría ser el elegido por la Vicepresidenta para encabezar la fórmula presidencial, o podría acompañar a Massa si este accede a ser precandidato a la primera magistratura pero con un rival en la primaria.Desde el entorno del oriundo del partido bonaerense de Mercedes sostienen queSobre los tiempos y cuando se anunciaría la decisión final de ese espacio, el entorno de De Pedro sostiene que todo indicaría que "será una cuestión de largo aliento", que se resolvería en las horas previas a la fecha límite establecida por la Justicia electoral.El otro nombre que aparece en escena es el del gobernador, pero sus buenas mediciones y el alto conocimiento que reúne su figura son los fundamentos para que un sector del kirchnerismo insista con que debe ser quien compita a nivel nacional.En los últimos días, cuando se vencía el plazo para la inscripción de alianzas, los dos polos de UxP se dedicaron críticas y declaraciones fuertes, que escalaron luego de queDesde ese momento se sucedieron varias frases contundentes, con una dura respuesta del PJ bonaerense en un comunicado, en el que se acusó al sector de Alberto Fernández de "problema de cartel, abundancia de vanidades".Al respecto, Scioli redobló la apuesta y respondió: "No se trata de cartel, es una cuestión de responsabilidad y compromiso con el país".Los cruces siguieron luego con unDesde el PJ provincial volvieron a contestar: en la noche del viernes, en un hilo de Twitter de la cuenta partidaria, afirmaron que "las reglas de juego establecidas en el reglamento por el conjunto no son capricho de nadie" y que "no es potestad de los precandidatos modificarlas según su parecer y conveniencia".Más allá de las tensiones por las cuestiones de procedimiento, la cuestión de fondo es quién será el precandidato del polo integrado por el kirchnerismo y el massismo, dado que Scioli sigue cumpliendo con los pasos legales para competir.En ese punto,; en su entorno reiteran algo que él mismo se encargó de resaltar, que se considera parte de un proyecto colectivo y que hará lo que "Cristina y el conjunto de los compañeros definan".Finalmente,, quien, en el congreso partidario de su fuerza política realizado en Tortuguitas avisó que "el Frente Renovador participará de las PASO", luego de insistir durante semanas que el FdT -ahora UxP- debería presentar un único postulante.Por todo esto,Una etapa que podría definir el futuro del peronismo porque el movimiento fundado por Juan Domingo Perón, junto a los espacios políticos aliados, está a las puertas de una competencia frontal y por todos los cargos, no solo por la fórmula presidencial.Se trata, por eso mismo, de un acontecimiento que irá incluso más allá de la recordada interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero del año 1988.Aquel episodio, por otro lado, solo contó con la participación de afiliados del justicialismo, mientras que estas PASO estarán abiertas a todos los que quieran votar en la puja interna de UxP.Mientras avanza la cuenta regresiva electoral,Por otro lado, el, que estaba pensado como una foto política de lanzamiento de una fórmula consensuada, se esfumó por los conflictos internos con el espacio de Scioli.En este contexto, varios representantes del justicialismo bonaerense advirtieron que "esta disputa entre compañeros no termina bien, favoreceremos al regreso de la derecha".De hecho, varios dirigentes de fuste alertaron en las últimas horas que