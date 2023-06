Los seis indicios que complican a los detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Gustavo Obregón dijo que "César y Emerenciano Sena fueron a quemar algo" a la chanchería, por lo cual continúan los operativos / Foto: Pablo Caprarulo.

Los referentes chaqueños Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena, también quedaron detenidos.

El supuesto viaje a Ushuaia

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski / Foto: Pablo Caprarulo.

Las últimas imágenes de Cecilia Strzyzowski

Las presuntas manchas de sangre en la casa Sena

En el marco de los allanamientos, los detectives también secuestraron restos óseos que serán peritados por un equipo de antropología forense de Córdoba / Foto: Pablo Caprarulo.

El móvil económico

César Sena, acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski / Foto: Facebook.

Las declaraciones de Melgarejo

Los restos óseos encontrados

Foto: Pablo Caprarulo.

Obregón: "Los Sena fueron a quemar algo a la chanchería"

Las imágenes de la cámara de seguridad que registra el paso de Cecilia Strzyzowski la última vez que fue vista con vida, las presuntas manchas de sangre hallada en la casa del matrimonio Sena, los restos óseos encontrados en un campo de la familia acusada, las declaraciones contradictorias de tres de los siete imputados, el supuesto viaje a Ushuaia y el móvil económico, son los seis principales indicios planteados por el Equipo Fiscal Especial (EFE) para explicar por qué determinaron que la joven de 28 años fue víctima de un femicidio planificado., dijo la abogada y tía de la víctima, Karina Gómez, tras reunirse con el procurador general, Jorge Canteros, y el fiscal Juan Gómez, uno de los tres investigadores del EFE.Esas declaraciones irrefutables quedaron plasmadas en el expediente que comenzó a instruirse el 6 de junio cuando Gloria Romero, madre de la víctima, radicó la denuncia porque hacía cinco días que no sabía nada de ella y porque el día anterior dos personas le tocaron la puerta para decirle que "los Sena le hicieron algo" a su hija.Pero para comenzar a dilucidar este hecho hay que remontarse a junio de 2021 cuando Cecilia Strzyzowski conoció por una aplicación de citas a César Sena, hijo del exprecandidato a diputado Emerenciano Sena y su esposa, la exprecandidata a intendenta de Resistencia Marcela Acuña, los tres detenidos como sospechosos.En septiembre del año pasado Cesar Sena y Cecilia Strzyzowski se casaron pero la familia del joven de 19 años nunca avaló esa relación. Según la declaración de testigos,, cuya acta figura en el expediente de la causa y tiene fecha 21 de diciembre de 2022.En ese marco, Cecilia Strzyzowski aparentemente había arreglado con Sena hijo un viaje a Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque le habían encontrado un supuesto trabajo en esa provincia yCuatro días después, la madre de ella hizo la denuncia por "averiguación de paradero" dado que "cada día por medio" hablaba con su hija y dos personas le dijeron que le había ocurrido algo.Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Juan Gómez y Nelia Velázquez analizaron la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda de Sena y en las imágenes observaron que la joven entró caminando y luego jamás salió.Con ese dato,, quienes eran precandidatos por el partido Socialistas Unidos en las elecciones que se desarrollarán este domingo en Chaco, aunque ambos fueron excluidos por el Tribunal Electoral provincial.El jueves 8 de junio fue convocado César Sena para que declare como testigo y ante la Justicia dijo que mantuvo una discusión con Cecilia Strzyzowski por una suma de dinero que supuestamente le debía pedir a su madre para el viaje y, como eso no ocurrió, ella se retiró de la casa, lo cualAl día siguiente, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia y, cuyas pericias estarán este martes con el objetivo de determinar, primero, si es humana, y en caso de ser positivo después hacer una pericia de ADN para saber si pertenece a Cecilia Strzyzowski.Con estos elementos,y la Justicia libró una orden de captura para"La hipótesis central apunta a una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia Strzyzowski y, a raíz de eso, ocurre el desenlace de muerte. Estimo que habrá habido una discusión acalorada y que esta situación se le fue de las manos a Marcela Acuña principalmente y que las demás personas colaboraron activamente con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir", indicó el fiscal Jorge Cáceres Olivera.Días después,, casero del campo de la familia, su esposa, y, pareja de González, también fueron detenidos como sospechosos.Para los investigadores, en el lugar del hecho estuvieron los Sena y Acuña y el resto contribuyó a realizar la maniobra para que Cecilia Strzyzowski llegue engañada a la casa en el marco de ese supuesto viaje al sur argentino, aunque con distintos grados de participación., dijo Cáceres Olivera.Melgarejo declaró en dos oportunidades ante el EFE ya que primero dijo que había visto con vida a Cecilia Strzyzowski, amordazada en la cabina de una camioneta, en una chanchería situada en un campo de la familia, en la zona de Puerto Tirol, lo cual derivó en una serie de allanamientos en el quePero en la ampliación de la indagatoria, el acusado insistió con que estuvo "amordazada", quey que en realidad, aunque no supo decir la ubicación.Además, el imputado vinculó en el caso a un excasero del campo que hacía dos años y medio que no trabajaba allí y que hacía trabajos de albañilería, por lo que fue convocado como testigo y lo desmintió.En el marco de los allanamientos que provocaron sus dichos (relativizados por los investigadores), los detectives tambiénque buscará determinar si son humanos.Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González también declararon, y para los investigadores la indagatoria más importante fue la del hombre ya que dijo que "César y Emerenciano Sena fueron a quemar algo" en un sector de la chanchería, por lo que