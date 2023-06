Dalla Vía: "Tenemos elecciones confiables y un país con alta calidad cívica"

Alberto Dalla Via, presidente de la Cámara Electoral.// foto leo vaca

Más de 100 mil mesas de votación En total, habrá unas 103.000 mesas de votación desplegadas en unos 16.000 establecimientos en todo el país, para que voten aproximadamente unos 35.350.000 argentinos, más 440.000 residentes en el exterior que están habilitados solo para las generales.

En total, habrá unas 103.000 mesas de votación desplegadas en unos 16.000 establecimientos en todo el país.

El presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE) -el máximo tribunal judicial en el control de las elecciones- Alberto Dalla Vía, destacó que, a 40 años de recuperada la democracia, Argentina atraviesa un proceso electoral "confiable", de cara a las primarias del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre, y consideró que el país tiene una "alta calidad cívica"."Tenemos un sistema confiable que es un sistema que reposa mucho sobre lo tradicional. Una vez más, los ciudadanos tienen la llave de poder decidir quién va a gobernar la Argentina y quién va a enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar", dijo Dalla Vía en una entrevista con Télam,El juez del máximo tribunal de justicia electoral analizó que si bien "estamos en un mal momento en lo económico y social, con cerca del 50 por ciento del país bajo la línea de pobreza, sin embargo un valor que"Los argentinos tenemos que confiar en los argentinos. Somos un país que tiene una alta calidad cívica. Miremos el vaso medio lleno porque estamos acostumbrados a tratarnos muy mal. A veces prendo la televisión y veo a periodistas que lo único que hacen es hablar mal de la Argentina. También hablemos de las cosas buenas", pidió el titular de la CNE.Dalla Vía se refirió también alde este año, ya sin las restricciones de las últimas elecciones legislativas de 2021 que se desarrollaron en plena pandemia de coronavirus."En principio s, digo en principio porque en el 2019 hubo menos lugares de votación y menos mesas de votación que en el 2021, pero en ese año se ampliaron los locales, aproximadamente en un 25 por ciento, y eso tuvo que ver con la pandemia, porque había que evitar aglomeraciones", recordó.En el 2021 "se trabajó mucho en la vacunación de autoridades de mesa, hubo facilitadores sanitarios a través de una gran tarea del Comando Electoral y esto no va a estar presente" en los comicios de este año."En principio volvemos al esquema del 2019 aunque ha aumentado la población según el último censo, entoncessegún explicó.Dalla Vía explicó que como efectivamente habrá primarias para decidir candidatos "en algunas de las principales agrupaciones" -como Juntos por el Cambio y probablemente Unión por la Patria- "eso va a generar mayor cantidad de boletas de papel".Es probable además que en las categorías inferiores también haya más de una lista, lo que "" provisorio que se realiza la misma noche de la elección.Particularmente en la, donde habrá, "también se va a demorar un poco más el escrutinio al haber tanta boleta", un tema que ya quedará despejado para las elecciones de octubre al haber una única oferta por partido.(s)Financiamiento(s)para todo el proceso electoral es de: las PASO -la elección más costosa porque hay mayor cantidad de boletas-, las elecciones generales y una eventual segunda vuelta.Por último, Dalla Vía habló del, un tema que preocupa a la CNE, tanto a nivel nacional como provincial, ante la cantidad de distritos que desdoblaron sus elecciones."Acá tenemos un problema:. Si bien hay ley de financiamiento a nivel nacional y algunas provincias tienen leyes, no son todas", dijo y advirtió que "el narcotráfico es una lamentable realidad, que siempre se acerca a la política, y tiene más interés en lo local que en lo nacional".Y agregó: ". No va a buscar la elección de presidente, va a buscar la elección local y ahí nosotros vemos que hay una falencia en la legislación. No podemos obligar a cada provincia a legislar de tal o cual manera, pero sí podemosporque es un enemigo muy grande".Ya en marzo, la CNE advirtió a los partidos políticos sobre elmediante maniobras deFue en una reunión que Dalla Vía y su colega Santiago Corcuera mantuvieron con 30 representantes de los partidos nacionales, en la que les manifestaron su preocupación por el financiamiento de las elecciones locales.En ese marco, la CNE ordenó a su cuerpo de auditores contadoresde campaña que hagan los partidos políticos, por estar involucrados fondos públicos, según fundamentaron en un acuerdo.