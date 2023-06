Cara a cara con el "Ángel de la Muerte": le gritó al juez y le dijo que si sale, muere

Problemas de obstrucción intestinal, de próstata y de artrosis son algunos de los temas de salud que Robledo Puch le mencionó durante varios tramos del encuentro a los funcionarios judiciales

Los 11 asesinatos por los que está en prisión hace 51 años ⬤ El 15 de marzo de 1971, entraron a robar al boliche "Enamour" de Olivos. Con un revólver calibre 32 Robledo Puch asesinó a tiros al gerente del local, Félix Pedro Mastronardi (35), y al barman Manuel Godoy (23), a quienes sorprendió dormidos.



⬤ El 9 de mayo de 1971, José Bianchi (29), sereno de una casa de repuestos de Vicente López fue ejecutado a tiros mientras su esposa fue herida a balazos y violada en el mismo hecho.



⬤ El 24 de mayo de 1971, Juan Scattone (61), sereno del supermercado "Tanti" de Olivos, fue acribillado a balazos y los homicidas brindaron con whisky sobre su cadáver.



⬤ El 13 de junio de 1971, la adolescente Virginia Rodríguez (16) fue raptada en La Lucila y llevada hasta Pilar, donde fue violada y ejecutada a tiros a la vera de la autopista Panamericana y Ruta 26.



⬤ El 24 de junio de 1971, otra joven, Ana María Dinardo (23), fue raptada a la salida de un boliche de Olivos y también violada y asesinada a balazos en el mismo lugar que Rodríguez.



⬤ El 5 de agosto de 1971, Ibáñez (17) murió en un presunto accidente automovilístico sobre la avenida Cabildo, en Núñez, que también involucró a Robledo Puch.



⬤ El 15 de noviembre de 1971, Robledo Puch y su nuevo cómplice, Héctor Somoza, asesinaron a tiros a Raúl Del Bene (50), sereno de un supermercado "Rincón" de Boulogne.



⬤ El 17 de noviembre de 1971 acribillaron a Juan Rozas (65), expolicía y vigilador de la concesionaria de autos Pasquet en Vicente López.



⬤ El 25 de noviembre de 1971, asesinaron a otro sereno, Bienvenido Ferrini (63), de la agencia de autos "Puigmarti" de Acassuso.



⬤ El 3 de febrero de 1972 fusilaron a Manuel Acevedo (68) en la ferretería "Masseiro Hermanos" de Carupá, San Fernando, y en ese mismo sitio, luego de una pelea con su cómplice, Robledo Puch mató de dos tiros a Somoza (18), roció su cadáver con alcohol y le quemó la cara y las manos con un soplete. Ese mismo día, la Policía detuvo al múltiple asesino, quien tenía 20 años en ese momento y que desde entonces permanece preso, excepto por las 68 horas que estuvo prófugo luego de huir del penal de Olmos en 1973 y ser recapturado.



⬤ En noviembre de 1980, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro lo condenó los delitos de homicidio calificado reiterado (10 hechos), tentativa de homicidio calificado, homicidio simple, robo simple cometido en forma reiterada (16 hechos), robo calificado, violación calificada, tentativa de violación calificada, rapto reiterado (2 hechos), abuso deshonesto, hurto simple reiterado (2 hechos) y daño, todos en concurso real.

En el tramo más tenso del encuentro, el secretario judicial dejó asentado que el interno se tornó "cada vez más violento y verborrágico, llegando a hablar solo él

Carlos Eduardo Robledo Puch, el mayor asesino múltiple de la historia criminal argentina y quien, mantuvo con el juez que le volvió a denegar la libertad una entrevista en prisión donde le gritó, volvió a hablar de su inocencia, manifestó su desconfianza hacia su nuevo abogado y las dos mujeres que lo querían alojar en San Nicolás y aseguró que si sale de la cárcel, va a "morir".Estos y otros detalles de la vida intramuros de "El Ángel de la Muerte" en la Unidad 26 de Olmos donde cumple su reclusión perpetua con accesoria por tiempo indeterminado, están detallados en un "acta de visita" - a la que tuvo acceso Télam-, que elaboraron el juez Oscar Quintana, de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, y su secretario, Bernardo Hermida Lozano, en la entrevista que ambos mantuvieron el pasado 7 de junio con el autor de 11 homicidios.Este encuentro cara a cara con Robledo Puch (71) fue uno de los elementos evaluados por el camarista cuando el martes pasado rechazó el pedido de libertad y de prisión domiciliaria que había reiterado a principio de año su nuevo defensor, el abogado particular Jorge Alfonso, a quieny anunció que quería revocarle la representación."Se lo ve llegar por sus propios medios caminando y moviéndose con normalidad, se expresa con buena dicción, coherente, y así comenzó explayándose sobre sus dolencias y malestares físicos", dice el acta sobre el momento del encuentro entre el recluso, el juez y su secretario.son algunos de los temas de salud que Robledo Puch le mencionó durante varios tramos del encuentro a los funcionarios judiciales y el juez Quintana le recordó que en un par de oportunidades le ofrecieron operarse de cataratas y de una hernia en el Hospital General de Agudos Mixto (Hogam) del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicado en el mismo predio de Olmos donde está su unidad, y que él se opuso.Quintana le explicó que debía participar de los "programas de pre egreso", pero Robledo Puch interrumpió al reiterar algunos de sus problemas de salud, tras lo cual, según describe el acta, "comenzó con un discurso verborrágico respecto a su inocencia, que él no cometió los delitos por los cuales fue condenado".Luego, dijo que si no hacía las actividades de pre egreso era porque "eran una mentira" y que "si salía del Servicio Penitenciario tenía que morir porque él no tenía un domicilio para el caso de egreso", tal como había planteado su abogado.En el tramo más tenso del encuentro,y verborrágico, llegando a hablar solo él, gritar y no dejar finalmente que la entrevista transcurra con normalidad", por lo que decidieron interrumpirla.El juez y el secretario se entrevistaron luego con la subdirectora del penal, Ivana Spagnolo, quien les manifestó que Robledo Puch concurre todos los días al Hogam por sus problemas intestinales, que como actividades recreativas participa de "torneos de ajedrez", hace "caminatas por el patio" junto a otro interno y que en la cocina de su pabellón colabora con la cocción de "tortas fritas".Tras visitar el pabellón donde se aloja el recluso, se describe que está "ordenado y limpio" y que "posee un espacio común con un televisor, cocina, mesas y sillas y se comunica con el sector de las celdas donde cuentan con un patio interno propio".El juez y el secretario retomaron el diálogo con Robledo Puch al visitar su celda y allí, según consta en el documento, "refirió frente a todos los presentes que no quería al abogado, que no quiere recibir más visitas de las señoras estas que vienen a verlo", en referencia a Gregoria Figueroa y su hija Yamila Acosta, quienes estaban propuestas como cuidadoras y tutoras de él en la ciudad de San Nicolás, en caso de que le hubiesen dado la libertad.Dijo que tanto el abogado como estas mujeres "le mienten" y que lo van a ver "de pesuti" y "de cheto" y se quejó de que en las visitas le llevaron "harinas" y un "Mantecol" que "le hace daño", y no le dejaron comida que él pudiera ingerir el resto de los días."Todo lo que le dicen las mujeres es una mentira, un engaño, que al principio le dijeron que él iba a ir a vivir a una habitación al fondo de su casa y que ahora, durante la última visita, le dijeron que le iban a alquilar un departamento para que él viva ahí solo, para que esté mejor, que era toda una mentira", señala el acta.que es "un abogado mediático", que en la última visita le sacó fotos que luego publicó "en Instagram sin su consentimiento".El martes pasado, y luego de esta visita, el camarista Quintana rechazó la libertad y la prisión domiciliaria a Robledo Puch."Estimo que, de momento, ante la ausencia de un domicilio apto para el caso de egreso, la ausencia de una red social extrainstitucional que pueda brindarle contención para el caso de egreso, la ausencia de planificación alguna de una propuesta de un ambiente que le brinde contención y estructura conforme lo exigen sus patologías, no resulta factible dar acogida favorable a la pretensión liberatoria instada", fundamentó el juez.Además, encomendó a la Dirección de Tercera Edad de la Provincia de Buenos Aires que "informe cuáles instituciones de salud o dispositivos de tercera edad se adecuarían a las necesidades del interno en función".El "Ángel de la Muerte"a "reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado" por la Sala I de la Cámara de San Isidro, que lo encontró culpable de 11 homicidios, entre otros delitos.Durante sus más de cinco décadas en prisión, Robledo Puch pasó por múltiples unidades penitenciarias: la Unidad Penal 9 de La Plata -de donde escapó en 1973 pero fue recapturado en 68 horas-, la Unidad 2 de Sierra Chica -donde vivió el motín de "Los 12 Apóstoles", la Unidad 22 que es el hospital penitenciario de Lisandro Olmos, y la Unidad 26 del mismo distrito, donde permanece alojado en la actualidad.