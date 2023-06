Fernando Ruiz Díaz y la "reencarnación" de Catupecu: "Me pasan todo el tiempo cosas inesperadas"

"Lo peor que me pasó fue el accidente de Gabi; teníamos una relación muy fuerte, con él construí mi vida" / Foto: Cris Sille.

El cantante y compositor Fernando Ruiz Díaz, quien se presentará el próximo 24 de junio en el porteño Movistar Arena al frente de un renovado Catupecu Machu, aseguró que para él "la música es un poco el devenir" más que un ejercicio planificado y que en sus composiciones "influye" toda su historia y todo lo que le pasa."Yo nunca hice música en forma profesionalizada, hay cosas que bajan, inspiraciones que vienen y ahí se mete todo de lo que yo puedo hablar, no hago relatos humanos, no son una historia concreta de algo", indicó Ruiz Díaz en una entrevista con Télam realizada en su casa, ubicada en el barrio porteño de La Paternal, donde también montó su estudio.Antes del show que dará junto a Catupecu, el cantante y guitarrista de 54 años habló de su presente, de cómo cambió su vida la llegada de su hija Lila, que tiene 10 años, y del impacto que tuvo en su vida la muerte de, bajista y cofundador de la banda, quien"Lo peor que me pasó fue el accidente de Gabi; teníamos una relación muy fuerte, con él construí mi vida, no sé cómo sobreviví a su muerte. Gabi era la luz de mi vida, mi 'coequiper', mi mano derecha, mi mano izquierda", dijo Fernando en tono reflexivo, para luego balancear: "Y lo más grandioso que me pasó fue Lila y Catupecu; en algún sentido los pongo en un nivel parecido porque fui a tocar a un lugar y ahí conocí a su mamá, mi hija fue como un renacer mío".A cuatro años de la separación de Catupecu y tras una reunión homenaje a Gabriel Ruiz Díaz en la edición 2022 del Festival Quilmes Rock, la banda anunció la "reencarnación" del grupo.Conforman la actual formación el histórico integrante y baterista, el bajistay el baterista, ambos compañeros del líder en Vanthra, su proyecto paralelo.Acerca de esta resurrección de Catupecu, banda clave de la escena del rock argentino nacida en los 90, el cantante planteó que fue algo que se dio naturalmente:En menos de un año y desde su presentación en el Quilmes Rock en mayo del año pasado, ya vieron a la banda más de 400.000 personas, teniendo en cuenta los shows en Argentina -estadio Obras, Cosquín Rock, Mar del Plata y Lollapalooza- y su gira latinoamericana visitando Uruguay, Chile, Colombia y Paraguay, a las que se sumaron múltiples transmisiones en plataformas de streaming.La banda sigue cautivando con inmortales hits como Dale, Y lo que quiero es que pises sin el suelo, Magia veneno, Entero o a pedazos y A veces vuelvo, inmersos en el exitoso presente de Catupecu Machu.Actualmente la banda está trabajando en su nuevo álbum:, adelantó Ruiz Díaz.Y en relación a su actuación en el estadio que está ubicado en Humboldt 450, del barrio porteño de Villa Crespo, el músico dijo: "El Movistar Arena fue un poco consecuencia de esta explosión, decidimos hacer este show antes de una gira que vamos a hacer por Europa; el camino nos va llevando, se va construyendo todos los días".La serie de presentaciones por "el viejo continente" -previo paso por Córdoba el 30 de junio y 1 de julio y por Rosario el 7 de julio- comenzará el 23 de octubre en Berlín (Alemania), y seguirá el 25, el 26 y el 29 del mismo mes en las ciudades españolas de Barcelona, Valencia y Madrid, respectivamente.Apasionado y dueño de una energía contagiosa que traslada a sus canciones, el cantante confesó que valora el hecho de tener una "vida alucinante, extraordinaria":, apuntó."Cuando vas creciendo es difícil sorprenderse, es una cosa que me está costando cada vez más; y entonces–añadió-. Yo antes decía que no quería ser padre, pero que si iba a serlo quería ser padre de una mujer. Tienen otra visión del mundo, para mí superior, que el hombre, de la cual hay que aprender. Tienen una conciencia que un poco salva al mundo todos los días"."A mí me pasan todo el tiempo cosas inesperadas. Yo creo música, hago canciones, siempre me gustó el futuro y ahora me gusta más que nunca, por eso quiero vivir 100 años", redondeó.