Festival Syncro: cortometrajes y talleres en el San Martín y la Casa del Bicentenario

El festival Syncro de cortometrajesy laen una edición que no sólo tendrá producciones audiovisuales, sino una serie de talleres en el marco de Syncro Lab, del 19 al 23, y la masterclass del reconocido director tailandés Apichatpong Weerasethakul."La programación es muy variada y está conformada por cortometrajes de todas partes del mundo que trabajan el cine de diferentes maneras. Creo que algo que define al festival es cierto gusto por la forma, la mirada, la creación de mundo más allá del tema, es decir, nos importa la mirada autoral como herramienta para abordar la realidad más que atarnos a una temática o tema de agenda", dijo a Télam la directora artística del evento, la realizadora Julieta Amalric., presenta las secciones de Competencia Internacional, Competencia Universos Paralelos y Competencia Protagonistas. Además, se podrán ver en una sección panorama llamada "A través del tiempo" los últimos cortometrajes de directores como Lucrecia Martel, Lav Diaz, Tsai Ming Liang, Nicolás Pereda, Ben Rusell, Lucía Seles, Helena Wittmann y Chema García Ibarra.como el documental, la ficción, lo experimental y la animación indagan esa forma de abordar la realidad, mezclando diferentes lenguajes como el cine de autor, el género, la hibridación artística y las nuevas tecnologías", señaló Amalric.A su vez, del 19 al 23 de junio se desarrollará el Syncro Lab con masterclasses; talleres sobre las instancias específicas de la creación con profesionales de la industria y charlas enfocadas en la financiación, distribución y comunicación de la obra."Creemos que es un formato muy potente que anida las formas más innovadoras y arriesgadas del cine por muchas razones, pero la más fundamental tiene que ver con que sus medios de producción no están tan atados a las demandas de la industria y el mercado. El cortometraje en ese sentido abre un espacio de libertad para los realizadores para experimentar y tomar riesgos, que a veces otros formatos no permiten tanto", planteó la directora del festival."Nos interesa -agregó- sacar al cortometraje de esa idea de experimento que precede al largometraje y abordarlo como un género en sí mismo. No olvidemos que el cine nació con esa duración, las primeras películas de la historia del cine son cortometrajes, hay algo en ese formato que ha permitido que el cine surja y se desarrolle. Hay una potencia de la síntesis, la economía narrativa y el fuera de campo que el cortometraje puede administrar como ningún otro formato".La charla dese dará el 20 a las 9; Palma de Oro en el Festival de Cannes 2010 con "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives",, además de ser un artista visual con instalaciones desde 1998.Además, los talleres abordarán la producción de filmes desde su inicio con el desarrollo del guion, hasta las etapas de montaje y posproducción, tanto de imagen como de sonido, así como también la puesta en escena en rodaje."Creemos que los cortometrajes funcionan de alguna forma como la poesía o el cuento, que en poco tiempo puede transformarte, descolocarte y darle un sentido nuevo a las cosas. Lo vemos como un formato que en los tiempos que corren puede ser muy bien recibido tanto por el público cinéfilo como por un público que quizás no está tan acostumbrado a ver cine de autor", resumió Amalric.