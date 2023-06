La policía de Jujuy reprimió las protestas contra la reforma provincial

Represión en Jujuy. Imagen de video

#JUJUY#Purmamarca#Represion



El pueblo sigue movilizado y la represión no cesa.

Las comunidades que se encuentran cortando la ruta 9 denuncian la desaparición de Desiderio Olmos después de que se lo llevarán en un móvil policial, luego de ser golpeado. pic.twitter.com/16Q3rKyPNe — CORREPI (@CORREPI) June 17, 2023

Así detenía la policía de Jujuy a Desiderio Olmos en Purmamarca. Su familia denuncia que los funcionarios niegan su detención, a pesar de testigos que vieron cómo lo golpeaban en la cara y el cuerpo con bastones y lo llevaban detenido en el móvil 83. Inmediata libertad! pic.twitter.com/n6UBpusUeR — Alejandro Vilca (@vilcalejandro) June 17, 2023

Represión en Jujuy. Imagen de video

Comunidades originarias y organizaciones sociales que mantenían cortes de rutas al norte de Jujuy, reclamando contra la recientemente aprobada reforma parcial de la Constitución local, fueron reprimidos este sábado por las fuerzas de seguridad local.Las manifestaciones se llevaban adelante en distintas localidades; entre ellas, Purmamarca, donde las personas presentes en el corte, y que pasaron la noche en el lugar pese a temperaturas muy bajas, informaron que -poco antes de las 6 de la mañana- llegó un número importante de efectivos de Infantería para efectuar el desalojo.En ese marco, la policía avanzó en reprimir la manifestación, que se mantenía en un cruce de ingreso al poblado quebradeño del norte jujeño."Es impresionante como está avanzando Infantería, golpea y golpea y la gente resiste, se queda en la ruta", fue uno de varios reportes desde el poblado quebradeño.Mediante videos viralizados en redes sociales se podía observar también el avance de los efectivos sobre los manifestantes apenas amaneciendo.Se difundió, en tanto, que varias personas resultaron heridas y fueron detenidos dos miembros de las comunidades de Coquena y de Collamboy.Este viernes por la noche, al norte de Jujuy, la policía local ya había intentado avanzar con el desalojo de manifestantes que se encontraban reclamando con un corte total de la ruta nacional 9, en la localidad puneña de Abra Pampa, distante a 212 kilómetros de la capital provincial.Las personas, en su mayoría docentes e integrantes de comunidades indígenas, replicaron mediante imágenes el enfrentamiento producido, tras el cual no abandonaron el reclamo, pero decidieron abrir el paso cada hora."Nos quedamos para que se sienta el reclamo en toda la provincia y el país, no podemos permitir el atropello de las autoridades del Gobierno contra el pueblo", expresaron colectivos indígenas de la Puna jujeña.Otro de los cortes de ruta se registra desde ayer en la ciudad fronteriza de La Quiaca, sobre la ruta nacional 9, por parte también de comunidades originarias e integrantes de distintos espacios.Pese a intimaciones para abandonar la medida y una sostenida presencia policial, que generó momentos de tensión, en el lugar no se reportaron otros incidentes hasta el momento.