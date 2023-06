Putin aseguró que Rusia podría atacar Kiev, pero no lo hace "por varias razones"

Zelenski rechazó la mediación africana entre Ucrania y Rusia

La guerra en Ucrania golpeó duramente a África. Foto: AFP.

Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Foto: Archivo AFP.

pero no lo hace "por varias razones" que no se pueden revelar públicamente, declaró la noche del viernes el presidente ruso, Vladimir Putin."Rusia destruyó en las cercanías de Kiev cinco sistemas (antiaéreos) Patriot y ¿por qué le iba a ser difícil destruir un edificio o instalación en el centro de Kiev? Pues claro que no. Pero", insistió el jefe del Kremlin, al intervenir en una sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.Putin comentó al politólogo norteamericano Dimitri K. Simes –moderador de la sesión– que las razones para no atacar Kiev son varias y que, reprodujo la agencia de noticias Sputnik.También consideró que los ataques de Kiev contra la provincia rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, fue un intento de provocar a Moscú para que emprendiera potentes acciones de represalia."Fue un intento de provocarnos para que tomáramos potentes acciones de represalia. También fue un intento de causar daños al Kremlin y a la residencia del presidente de Rusia", refirió.La 26 edición del Foro Económico Internacional se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó la oferta de mediación presentada por una delegación de mandatarios africanos y lo consideró un "engaño" de Moscú coincidiendo con la contraofensiva lanzada por las tropas de Kiev."Autorizar cualquier tipo de negociación con Rusia, cuando el ocupante está en nuestra tierra, equivaldría a congelar la guerra, congelar el dolor y el sufrimiento", declaró el jefe de Estado ucraniano en una rueda de prensa conjunta con los dirigentes africanos en Kiev."Está claro que Rusia intenta nuevamente utilizar su vieja táctica del engaño. Pero Rusia no conseguirá engañar más al mundo. No le daremos una segunda oportunidad", añadió.La propuesta de mediación coincide con el lanzamiento de la contraofensiva de las tropas ucranianas para intentar recuperar las zonas ocupadas por Rusia desde su invasión en febrero de 2022.El ministerio ucraniano de Defensa dijo que el ejército se topaba con la superioridad aérea y la potencia de fuego rusa, pero obtenía "éxitos tácticos en el sur".Desde San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin estimó que esta contraofensiva no tenía "ninguna posibilidad" y no estaba alcanzando ninguno de sus objetivos.Zelenski rechazó la mediación africana entre Ucrania y RusiaLa guerra en Ucrania golpeó duramente a África, al afectar el suministro de granos ucranianos y de fertilizantes rusos.La delegación de ese continente, encabezada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se reunió el viernes con Zelenski en Kiev y el sábado lo hará con Putin en San Petersburgo."Debe haber una desescalada de ambas partes", declaró Ramaphosa.Además de Ramaphosa, la comitiva está integrada por el presidente senegalés, Macky Sall; el de Zambia, Hakainde Hichilema; y representantes congoleses, ugandeses y egipcios.Los países africanos denunciaron de forma menos unánime que las potencias occidentales la invasión rusa.Putin intenta atraer a los dirigentes africanos, argumentando que Rusia combate el imperialismo occidental."El sistema internacional neocolonial (...) dejó de existir y el mundo multipolar, al contrario, se refuerza", afirmó.Poco después de la llegada de la delegación africana, la capital ucraniana fue blanco de un ataque ruso.El ejército del aire ucraniano indicó que derribó doce proyectiles, entre ellos seis Kinzhal supersónicos, interceptados cerca de Kiev."Los misiles rusos son un mensaje a África: Rusia quiere más guerra, no la paz", reaccionó en Twitter el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba.Peter Stano, portavoz del jefe de la diplomacia europea Josep Borell, señaló que los dirigentes africanos fueron "acogidos de una manera muy especial con nuevos ataques de misiles".El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que el bombardeo de la capital no causó daños.La policía regional informó sin embargo que siete personas, entre ellas dos niños, resultaron heridos por fragmentos de misiles sobre una localidad de la región.