El piso de distribución para la minoría en las listas bonaerenses reabrió la polémica en UxP

Hay disconformidad desde el sector integrado por el sciolismo, Tolosa Paz y dirigentes cercanos al Presidente.

Tolosa Paz exigió que en la competencia interna por los cargos provinciales y locales se apliquen "los mismos pisos".

Una nueva polémica surgió el viernes en la coaliciónluego de que el sector que promueve las precandidaturas dea la Presidencia y dea la gobernación planteara su disconformidad porque el criterio para que los postulantes de lase integren a la lista definitiva de diputados nacionales en las elecciones generales del 22 de octubre sea diferente del que se usará para las listas de legisladores bonaerenses o de concejales en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.Desde el sector integrado por el sciolismo, Tolosa Paz y dirigentes cercanos al presidente Alberto Fernández objetan que en la categoría concejales el primer postulante de la lista que pierda en las PASO se incorpore a la nómina definitiva en el puesto 7, detrás de los primeros 6 candidatos de la lista ganadora, cuando en la categoría diputados nacionales el primer nombre de la minoría se integrará en el puesto 4, tras 3 nombres de la mayoría, según plantearon a Télam desde el entorno de la ministra.La propiase refirió a este tema en declaraciones radiales, en las que exigió que en la competencia interna por "los cargos provinciales y locales" se apliquenque en los cargos nacionales, "pero nos encontramos -señaló- que en la Junta Provincial (de UxP) hay un artículo que reza que empiezan a repartirse los concejales desde el séptimo lugar"."Entiendo que esto fue una confusión", agregó la funcionaria, y aseguró que, porque se estaría violando el principio constitucional de representación de las minorías de nuestra Constitución".Desde elrespondieron pasadas las 22 a través de un hilo emitido desde Twitter, en el que subrayaron que, ante "el requerimiento de los apoderados de las listas"."Las reglas de juego establecidas en el reglamento por el conjunto no son capricho de nadie. Se trata de propuestas realizadas por los partidos al momento de integrar y formar el frente.", replicaron.Además, desde el PJ bonaerense manifestaron que "elde UxP se encuentra publicado en la página web del frente electoral junto a toda la documentación necesaria para la presentación de listas en cada categoría".En el arranque del hilo de Twitter, el partido manifestó asimismo que hacía esas aclaraciones "ante las manifestaciones públicas del espacio de Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández".A nivel, elde los partidos que integran el frente electoral establece en su cláusula 10ª el criterio para la integración de la minoría en la lista definitiva de candidatos a diputados nacionales que competirá en los comicios generales.Allí dice que para la lista que salga segunda en las primarias y "obtenga más del 30% de los votos válidos emitidos, la integración de la minoría se producirá intercalándose en los lugares titulares 4º, 9º, 12º, 17º, 22º, 27º y 32º".Pero se trata del criterio acordado para cargos nacionales, porque para las listas de diputados o senadores bonaerenses, al igual que para los Concejos Deliberantes de los 135 municipios, el acta constitutiva de la UxP de la provincia de Buenos Aires plantea un parámetro distinto para repartir lugares entre mayoría y minoría.El viernes por la noche, en una nueva visita al canal C5N,al advertir que su espacio está "a la espera de un acta, que es el reglamento" (para la distribución de lugares entre mayoría y minoría) y que "siguen apelando ver el acta constituida, y que (esta) apele a la democratización y la participación".Desde el otro espacio de la coalición consideran poco sólido el planteo de la ministra de Desarrollo Social: en el equipo desostienen incluso que"Es mentira que no se respeta lo pactado. Sí, se respeta., sino que lo único que querían es poder meter uno o dos diputados", señaló a Télam uno de los miembros de laY en esa línea, al responder sobre el criterio de integración de la minoría para cargos provinciales, desde el espacio integrado por kirchnerismo y massismo remarcaron que lo que"No se entiende por qué ahora protestan, si lo que dice el reglamento es lo mismo que firmó el dirigente que ellos (por el sector de Scioli) mandaron", añadieron en diálogo con esta agencia.Otro de los puntos que podría derivar en un cortocircuito es el(o sea, firmas de afiliados a los partidos integrantes de UxP) que deben presentar las listas que pretenden competir en la primaria de UxP.En este punto,porque el reglamento interno de la coalición impone presentar "hasta un 50% por afiliados al PJ" y al menos "un 20% de afiliados a los partidos Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Partido para la Victoria, Kolina y Frente Grande".Estos últimos cinco partidos, con personería nacional, corresponden al massismo (FR) y a las cuatro fuerzas nacionales del kirchnerismo que en 2017 fundaron Unidad Ciudadana.El trámite, por lo tanto, oque les avalen la presentación de la lista: en las últimas horas del viernes circuló la versión de que existe un acuerdo 'de caballeros', y que la precandidatura del embajador en Brasil tendrá finalmente esas firmas.Por último, el reglamento interno de la flamante coalición del peronismo con sus aliados -publicado este viernes en el sitio web oficial www.porlapatria.org - fija un desafío muy grande para cualquier lista que pretenda competir en las PASO: impide el formato electoral que se resume en la famosa "Y".Eso implica que en la categoría municipal un precandidato a intendente no podrá postularse en simultáneo en las listas de los dos sectores que compiten en las demás categorías: Presidente, Senado (en las provincias donde se renuevan las tres bancas de la jurisdicción), diputados nacionales, gobernador, legisladores provinciales.Así, el reglamento establece que "los apoderados de lista de los precandidatos a intendente podrán solicitar adherir su boleta a una sola lista interna de precandidato a gobernador".En el mismo sentido, agrega: "Los apoderados de lista de precandidatos a legisladores provinciales por sección solo podrán solicitar la adhesión de boleta a una sola lista de precandidato a gobernador".En ambos casos, la potestad de admitir la adhesión de una lista de legisladores provinciales o de intendente está en manos del apoderado del precandidato a gobernador, que "solo podrá autorizar la adhesión a su boleta de una sola lista".