Mujeres del justicialismo exigieron el "esclarecimiento" del caso Cecilia Strzyzowski

Este sábado llega a Chaco un equipo de antropología forense cordobés para colaborar en la investigación Un equipo de antropología forense de Córdoba llegará este sábado a la ciudad chaqueña de Resistencia para ponerse a disposición del Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven que fue vista por última vez el 1 de junio.



De acuerdo a un comunicado difundido en la noche de este viernes por el EFE, el pedido de colaboración de los expertos fue formulado ante la Procuración General y posteriormente autorizado por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco.



Es que los fiscales recibieron el informe del médico patólogo del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif) del Poder Judicial de Chaco, respecto de las muestras óseas que se peritaron este viernes.



A raíz de ello, el EFE se contactó con expertos del Instituto Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, “para que autoricen la colaboración de un equipo de antropología forense de dicha provincia a fin de que intervengan en la causa”.



“El objetivo es que realicen el estudio antropológico de restos óseos”, señala el comunicado, el cual asegura que los profesionales llegarán este sábado a la ciudad de Resistencia.



Fuentes judiciales informaron a Télam que el equipo de profesionales de Chaco no pudo determinar algunos restos óseos y que por ese motivo se solicitó la colaboración de antropólogos para llevar a cabo la pericia.



Mientras que el Imcif en la noche de este viernes continuaba las tareas con químicos y mañana profundizará los estudios.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Diputadas, senadoras, funcionarias nacionales y provinciales, legisladoras, académicas y dirigentes históricas del peronismo reclamaron este viernes a través de un comunicado conjunto el esclarecimiento de la desaparición y presunto femicidio de la joven chaqueña Cecilia Strzyzowski y pidieron que el apoyo popular a su familia no sea "utilizado electoralmente" en la provincia, donde este domingo habrá primarias ni para "estigmatizar a las organizaciones sociales"."Durante décadas luchamos por visibilizar y desterrar la violencia de género y por incorporar al plexo normativo las medidas de protección y la figura de femicidio. Distinguimos perfectamente entre justicia y complicidad, también entre apoyo sincero al esclarecimiento y castigo o politización aviesa", expresaron las firmantes en el comunicado.Entre ellas se encuentran la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Kismer de Olmos; las senadoras Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag; las diputadas Paula Penacca y Mónica Macha; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, y la abogada laboralista y feminista Susana Sanz, entre otras.También adhieren al pronunciamiento la senadora nacional por Catamarca Lucía Corpacci, la ministra de Gobierno bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez y la militante peronista y feminista Virginia Franganillo.Las firmas se completan con la exembajadora en Cuba Juliana Marino, la exdiputada nacional Marcela Durrieu y la senadora nacional por Chaco María Inés Pilatti Vergara.Otras personalidades que se sumaron al reclamo son la diputada nacional Blanca Osuna; la titular de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), María del Carmen Bianchi; la extitular del Inadi María José Lubertino y la directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Araceli Ferreyra.Además, suscriben las diputadas nacionales María Rosa Martínez y Mara Brawer, las exlegisladoras Sandra Mendoza y Karina Nazábal, la exvicegobernadora de La Pampa, Norma Durango y la diputada provincial en Santa Cruz, Rocío García.Otros apoyos son los de la socióloga María del Carmen Feijoó; la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Josefina Kelly; la referente en derechos humanos Judith Said, y la subsecretaria de Personas Adultas Mayores del Chaco, Cristina Aboitiz, entre otras.En el documento sostuvieron que "el genuino apoyo popular a la familia de Cecilia no debería ser utilizado electoralmente, ni para estigmatizar a las organizaciones sociales o perjudicar a las políticas de género".Asimismo, recordaron que una vez conocida la denuncia familiar, inmediatamente el Frente de Todos "solicitó a la junta electoral desplazar del sub lema a los presuntos responsables, actualmente detenidos".También subrayaron que el gobierno provincial de Jorge Capitanich se presentó como querellante junto a las autoridades nacionales "proporcionando asimismo apoyo a la familia".Las firmantes expresaron su reconocimiento a las políticas de género desarrolladas en Chaco y lo hicieron extensivo a su gobernador y vicegobernadoraAnalía Rach Quiroga "por el compromiso en la gestión"."La lucha contra la violencia patriarcal no debe ser dañada por el odio y la antipolítica", sostuvieron al tiempo que reafirmaron el acompañamiento en la búsqueda de Cecilia Strzyzowski y exigieron "una firme actuación de la Justicia para un rápido esclarecimiento"."Abogamos por una militancia feminista plural y siempre unida tras la irrenunciable condena a la violencia patriarcal", completaron.