Alario: "Pasé años hermosos en River y me gustaría volver más adelante"

Lucas Alario recordó de la mejor manera su paso por River Plate y no descartó un regreso para "más adelante", mientras no logra regularidad en el Eintracht Frankfurt de Alemania."Pasé dos años hermosos en River y más adelante me gustaría volver", expresó Alario en declaraciones a radio La Red.El ex delantero de Bayer Leverkusen está de visita en el país y se dio una vuelta por el Más Monumental, lugar donde el plantel se entrenó de cara al partido de este sábado ante Defensa y Justicia, por la 19na. fecha de la Liga Profesional de Fútbol."Pasé a visitar a mis compañeros y me jodieron para que vuelva. Siempre es bueno volver al club. El Monumental quedó espectacular. Parece un estadio de Europa", indicó el ex Colón de Santa Fe.Alario admitió que su presente futbolístico en Eintrach Frankfurt está lejos de lo ideal: "En lo personal no estoy muy cómodo en Alemania".Lucas Alario jugó en River entre 2015 y 2017, donde obtuvo la Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, la Copa Argentina 2016 y 2017, además de la Recopa 2016.