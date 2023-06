UxP y JxC presentaron ante la Justicia Electoral programas de Gobierno con miradas diferenciadas

Acto de Union por la Patria.//Foto Raul Ferrari

Mesa federal Juntos por el Cambio.// Foto Ferrari Raul

Las propuestas de JXC

Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC) presentaron este viernes ante la Justicia Electoral sus respectivos programas de Gobierno que llevarán adelante en caso de imponerse en las elecciones de este año, con documentos que exhiben laspone el acento en su plataforma en la busca deante los cuestionamientos que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) y propone alcanzar "un consenso económico y social para debatir un modelo de país" que supere "el modelo bimonetario" que determinan el desarrollo y la producción en Argentina.En tanto, la alianza opositora platea "ante el problema inflacionario que sería acompañado de "una reducción del gasto público" y una reforma del Estado.En unUxP presentó suscon una crítica a los "condicionamientos" que provoca la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la economía del país y la búsqueda de "soberanía política", sin dejar de mencionar los "desafíos" que atravesó el Gobierno desde el 2019 con "el endeudamiento, la pandemia, la guerra y la sequía".denominados "", "", y ""Sólo podemos pensar en independencia económica a partir de un consenso económico-social que nos permita no sólo a los partidos políticos, sino también a los actores nacionales tales como los sindicatos, las centrales empresarias, las organizaciones sociales, las universidades, dirigentes, empresarios, trabajadores y trabajadoras, intelectuales, artistas, científicos, educadores, estudiantes, jóvenes y diversidades, para debatir un nuevo modelo de país y cómo vamos a salir de la economía bimonetaria, el problema central que sufrimos como país", reza una de las partes del documento.Al inicio del texto se hace mención a la importancia dereestablecido en 1983 con la vuelta de de la democracia, que sese"Esto es obligación de todas las fuerzas políticas en nuestro país. Volver a reconstruir ese acuerdo separando a los violentos, al lenguaje de odio, al deseo de la supresión del otro. Es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas de manera violenta", explica el texto.En cuanto alconsidera que debe haber "articulación y regulación por parte del Estado allí donde muchas veces el mercado excluye y abandona"."Lo que tiene que haber es Una alianza virtuosa entre lo público y lo privado, que ha actuado como una polea de desarrollo y crecimiento en las economías más pujantes que surgieron en los últimos 50 años", detallan, y enumeran "la importancia de hacer foco en el crecimiento económico, la recuperación del mercado interno y el cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad".Y resaltan la importancia de "la generación de un excedente genuino de divisas a partir del fortalecimiento de nuestras capacidades productivas, innovadoras y exportadoras".Entre otros puntos, se destaca "recuperar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones; garantizar y defender los derechos vigentes y promover nuevos derechos en el mundo laboral actual, y así mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo".También la búsqueda de "estabilizar los precios sin afectar el nivel de empleo; recuperar la participación del salario de los trabajadores en el ingreso nacional; desmonopolizar y estimular la competencia; federalizar la producción y el empleo".Para esto, UxC propone convocar ""Así como en la Pandemia dijimos que nadie se salva solo, nuestra Argentina no podrá revertir las consecuencias y complejidades de esta grave crisis estructural que atravesamos, si no lo logramos entre todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades, dirigentes, empresarios, trabajadores y trabajadoras, intelectuales, artistas, científicos, educadores, estudiantes, jóvenes y diversidades", señalaron.Por su parte, JxC difundió en undenominado "sus propuestas centrales, entre las que crear ", reducir "" y virar hacia "A través de una introducción que menciona la "urgencia" de "reconstruir" el país, la coalición opositora describe una "disyuntiva" en la que se debe tomar "Sin embargo, también se realiza una ala cual "cometió errores" y "subestimó" el estado de situación de 2015."Es innegable que la situación macroeconómica y la inflación con la que nos enfrentamos profundizó la desilusión. Cometimos errores. Debimos decir claramente el enorme daño que tenía la Argentina cuando asumimos la gestión del Estado. Subestimamos las gravísimas condiciones en las que encontramos a nuestro país", explican.También detallan que pese a tener "claro el rumbo económico que debíamos tomar" aquella administración no contó "con la fuerza política y parlamentaria para consolidarlo"."Pudimos hacerlo mejor, pero aprendimos de nuestra experiencia y de nuestras contradicciones”, indicaron.Así, JxC planteadonde menciona cómo afrontará desde tópicos como "lLas y los argentinos tendremos una moneda nacional y una macroeconomía ordenada. Estas son condiciones imprescindibles para el crecimiento y la generación de trabajo", menciona el texto.Para eso proponen un "en el que ""Pondremos el foco enincompatibles con la situación del país y con el desarrollo. Impulsaremos una mayor coordinación federal de la política tributaria", adelanta la plataforma de JxC.Entre otras de las propuestas está "en la que el subsidio será "directo sin intermediación, condicionado y temporal", y con el objetivo de que tenga "una transición a la baja".También proponen poner "f" y la creación de "fondos de cese laboral para actividades de alta rotación de adhesión voluntaria".s. Estas serán precisas, eliminando la discrecionalidad de los jueces; acotadas, evitando la imposición abusiva de montos indemnizatorios; y destinando el producido de las multas a financiar el sistema jubilatorio", agregan.Otro de los ejes es la utilización de las ""Utilización de medios de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo, transporte y logística de acuerdo con el marco legal vigente. Revisar el marco en materia de seguridad de fronteras y del cuidado de los objetivos estratégicos de la Nación para lograr mayores capacidades operativas", señalan.