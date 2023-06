Chaco va a las PASO en un clima de dolor por el caso de Cecilia Strzyzowski

Un total de 998.377 electores participarán en Chaco de las PASO .// Foto Pablo Caprarulo

Casi un millón de chaqueños votarán el domingo en las PASO del próximo domingo, cuando se elegirá a los candidatos para las elecciones provinciales del 17 de septiembre, en unos comicios que se desarrollarán en medio de unEl actual gobernador, Jen este proceso electoral, expresó este jueves un "profundo dolor" ante el caso de Cecilia y, la madre de la víctima y sus hermanas, durante el cierre de su campaña electoral realizado en la localidad de Barranqueras.El mandatario detalló que hayde la joven desaparecida desde el 1 de junio y afirmó que “se hará todo lo necesario para garantizar que la búsqueda continúe por todos los medios posibles""Siempre apoyaremos claramente los derechos de todas las mujeres en nuestra provincia", remarcó el mandatario provincial.En tanto, su-precandidato a gobernador por el--, quien suspendió los actos de cierre de campaña, aunque no la actividad proselitista, se expresó en redes sociales sobre este aco."Chaco marchó por Cecilia Strzyzowski, para acompañar a su familia. No hay que dejar de buscarla, no hay que hacer silencio. Que este sea el momento bisagra que despierte a la sociedad. ¡Justicia!”, subrayó el dirigente opositor.En este marco, con u-2,82% del padrón nacional-, la provincia de Chaco elegirá en estas PASO a los candidatos que en las generales de la provincia aspirarán a los cargos de gobernador y vice; 16 diputados provinciales, intendentes y autoridades de concejos municipalesEl padrón provincial para estos comicios está compuesto por 497.701 electores varones y 500.676 mujeres, de acuerdo a los datos difundidos por el Tribunal Electoral chaqueño.Para lahabráque se presentan en representación decompetirá con, encabezada por los actuales gobernador y vice, Jorge Capitanich y Analía Rach Quiroga; y la listaque lleva a Ismael Walter Espinoza como precandidato a gobernador y Cepriano Arizaga como compañero de fórmula.Por la oposición, el principal polo competidor del oficialismo provincial esque competirá con: “encabezada por el empresario algodonero Juan Carlos Polini, acompañado por Delfina Veiravé como vice, y la listaque postula un binomio compuesto por Leandro Zdero y Silvana Schneider.Por otra parte, la Corriente delleva al actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, como precandidato a gobernador acompañado por Lidia Viviam Polini.A su vez, el actual embajador argentino en Paraguay y ex gobernador (2015-2019),, encabeza ely tendrá como vice a Nicolás Gabriel Matta.El exgobernador interino (2013-2015) Juan Carlos Bacileff Ivanoff, es precandidato único a gobernador por elcon César Picón como vice.Por otra parte,es el único precandidato que se presenta por el espacio La, que en el orden nacional encabeza el diputado nacional Javier Milei, y estará secundado por Ileana Aguirre.Otra de las propuestas es la de, que es encabezada por Rubén Galassi y Marta Viviana Kassor, como precandidatos a gobernador y vice.Por el), se presenta en la lista única delque postula a César Germán Báez junto a Samanta Ariela Salas.En este marco, este jueves por la tarde Polini compartió una reunión con dirigentes y simpatizantes de su lista junto al gobernador de Jujuy, y precandidato presidencial, Gerardo Morales, en Machagai y en la capital Resistencia.“Gerardo Morales nos cuenta cómo cambió la vida de los jujeños. Con orden, con trabajo y con dignidad para los ciudadanos que querían vivir en paz”, sostuvo Polini a través de su cuenta en la red social Twitter.Y en ese sentido, agregó el precandidato: “Queremos replicarlo en Chaco, contamos con ustedes. ¡Gracias por acompañarnos!”.Esta tarde, la mcompartió un video en su cuenta de Instagram en el cual reclamó que “el Presidente (Alberto Fernández) intervenga la provincia y asegure que la justicia sea independiente”, a la vez que solicitó más recursos para la búsqueda de su hija.La provincia de Chaco estuvo gobernada por elpor Ángel Rozas primero y luego por Roy Abelardo Nikisch.en una fórmula que compartió con Carlos Bacileff Ivanoff, hoy precandidato a mandatario provincial por el Frente Integrador.El actual titular del Ejecutivo chaqueño es uno de losdentro del(CFI) y la semana pasada ofició de vocero del encuentro que gobernadores del PJ mantuvieron la semana pasada en eso organismo, donde se reclamó que el Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) fuera a las elecciones nacionales con una fórmula de unidad.Capitanich va en búsqueda de su cuarto mandato, luego de haber sido electo como gobernador en 2003, 2007, 2011 y 2019.En 2015 fue electo como intendente de la ciudad capital de Resistencia. A su vez, entre enero y mayo de 2002 y noviembre de 2013 a febrero de 2015 fue Jefe de Gabinete de Ministros durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente.