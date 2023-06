Foto: Prensa

La familia está sentada en uno de los bancos de la antesala del Teatro Azul, ubicado en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires. Son cuatro y todos están empilchados con algún tipo de vestimenta de Huracán. Tienen el equipo deportivo, la campera o la camiseta del club, como cuando van a la cancha. Esta vez, los espera, obra dirigida por, protagonizada pory dedicada al equipo de Parque de los Patricios de principio a fin.Una vez dentro de la sala, la familia es la primera en cantar las típicas canciones de cancha que suelen bajar desde las tribunas del Estadio Tomás Adolfo Ducó y que se hacen presentes en distintos momentos de la obra de 60 minutos,(en ese orden), y también una representación de las dualidades que atraviesan a los hinchas., cuenta Fernando Álvarez, el protagonista del unipersonal que arrancó el año pasado y acumula 35 funciones y más de 1500 espectadores.Esta función especial cuenta con la presencia de Carlos Ulanovsky, Luli Trujillo y Julián Capasso, entre otros periodistas que se acercaron a la avenida Corrientes 5965, y marca una nueva etapa para la obra:Álvarez dice que a los 8 años se hizo del Globo y a los 11 festejó su primer título, el recordado equipo campeón de 1973, al que muchos señalan entre los mejores de la historia y el que acaso tiene la mayor presencia durante la obra en el Teatro Azul. "Tenía ganas de salir a decirle al mundo lo que me pasa como hincha de Huracán. Pero trasciende al equipo, porque lo que van a ver y entender es cómo vive el fútbol un hincha", explica el actor, de un largo recorrido en el teatro independiente."¿Quién dijo que la H es muda?" combina fútbol y teatro, dos pasiones fuertes. También habla del arte, del amor y de la historia del club, aunque también asoma el contexto político, económico y social en algunos momentos, como 1976 cuando Huracán peleó el título con un gran equipo en el medio del comienzo de la última dictadura militar.La obra, que cursa su segunda temporada, también es un homenaje de Álvarez y Célico, el director, a distintos personajes claves en la historia de Huracán. Aparecen las evocaciones a, entre otras figuras que aparecen mencionadas o en la pantalla en el fondo del escenario.. Le dedicamos capítulos a San Lorenzo, que es nuestro rival y no un enemigo", sostiene el actor que interpreta al Loco Álvarez, uno de los dos personajes de esta comedia futbolera y barrial. "Hay cosas de mí porque lo hago yo, porque soy de Huracán, porque muchas cosas las viví y muchas otras no las viví ni las viviría. Te diría que es un 50 y 50", dice sobre cuánto de él hay sobre el escenario.El proceso de creación de "¿Quién dijo que la H es muda?" fue compartido entre Álvarez y Célico en distintos encuentros, pruebas y ensayos sobre qué querían contar., señala el actor.Las canciones de cancha, las risas y los aplausos acompañan al unipersonal a lo largo de la obra que, cuenta Álvarez, por su temática también logra atraer a un público que no suele ir tan seguido al teatro.La actualidad también aparece sobre el escenario con algunos guiños y también al final de la función, cuando Álvarez admite que Huracán está pasando un momento crítico en Primera. "Es duro porque soy el actor y también el hincha. Tengo un veneno total por cómo va el equipo y me dan ganas de prender fuego la obra", bromea y expresa esa montaña rusa que significa alentar por un equipo.En clave teatral y al menos por una hora, desde la interpretación de Álvarez y la dirección de Célico, logran recorrer el sentido de pertenencia e identidad que expresan los clubes. Después de cantar otra vez por Huracán, la familia vestida de rojo y blanco se levanta de las sillas y se saca unas fotos sobre el escenario del Teatro Azul mientras Álvarez saluda al público con los colores de la camiseta del Globo todavía en la piel.