Unión y Lanús se ponen al día en partido pendiente de la Liga Profesional

Ya se puede adquirir ubicación de platea para socios y socias para el partido ante @clublanus a través de https://t.co/CkwmePnWoX



❗️ Imprimir o capturar pantalla del comprobante de pago o ubicación



🔚 Hasta el viernes 16 a las 19.00 hs pic.twitter.com/VkULUtDlok — Club Atlético Unión (@clubaunion) June 15, 2023

MAÑANA EN SANTA FE, GRANA 🇱🇻 pic.twitter.com/qhsnpsEDl1 — Club Lanús (@clublanus) June 16, 2023

Posibles formaciones

recibirá este sábado a, en un partido postergado de la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que se jugará desde las 15.30 con arbitraje de Fernando Espinoza y TV a cargo de TNT Sports.El partido entre el "tatengue" y el "granate" estaba programado para el domingo 30 de abril, pero una tormenta que afectó a la capital santafesina derivó en daños en las instalaciones del estadio 15 de Abril que afectaron a una de las tribunas de la cancha de Unión. El equipo local, que viene de empatar 1-1 ante Newell's en Rosario, no podrá contar con el arquero, ya que fue convocado por, entrenador del seleccionado de Uruguay, para fecha FIFA. La "Celeste" goleó a Nicaragua el miércoles por 4-1, y el martes recibirá al combinado de Cuba en Montevideo.Pero al margen de esta convocatoria,, luego de que la entidad colombiana llegó a un acuerdo con Plaza Colonia de Uruguay, club dueño del pase, por un préstamo por un año y opción de compra.Así las cosas, Mele, de 25 años, no volverá a vestir la camiseta del "tate" debido a que una vez que concluya la convocatoria al seleccionado uruguayo, deberá incorporarse a su nuevo club para iniciar la pretemporada.La ausencia del futbolista uruguayo obliga a la única variante que realizará el director técnico Sebastián Méndez para recibir a Lanús, y el arquero titular será el mendocino Sebastián Moyano.Por el lado de Lanús, que viene de igualar en un gol contra Boca en la Bombonera, el club del Sur del conurbano bonaerense anunció en la noche del jueves la exclusión del futbolista Lautaro Acosta -denunciado esta semana por su pareja Ludmila Isabella por violencia de género- entre los convocados del plantel para visitar a Unión."El jugador Lautaro Acosta no forma parte de la convocatoria para el partido contra Unión, de Santa Fe, debido a que se tomará un período de licencia con el fin de abocarse a cuestiones personales", indica el comunicado del club "granate".Acosta, de 35 años, que según informó el club Lanús tomará una "licencia", fue excluido de su hogar por la Justicia, que le impuso además una restricción perimetral con prohibición de acercamiento a pedido de su pareja, Ludmila Isabella, de 25 años.: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán, Yeison Gordillo, Mauro Luna Diale e Imanol Machuca; y Jerónimo Domina. DT: Sebastián Méndez.: Lucas Acosta; Juan José Cáceres, Cristian Lema, Felipe Aguilar y Juan Sánchez Miño; Raúl Loaiza, Tomás Belmonte y Matías Esquivel; Pedro De la Vega, Leandro Díaz y Franco Orozco. DT: Frank Kudelka: Unión (Santa Fe): Fernando Espinoza: Hernán Mastrángelo: Julio Fernández: 15.30: TNT Sports.