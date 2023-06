Confirmaron la pena para los asesinos de Gastón Duffau, pero aún hay 2 prófugos

El hecho ocurrió el 22 de febrero de 2008 en un local de comidas rápidas

El asesinato de Gastón Duffau

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó, asesinado hace 15 años en el partido bonaerense de La Matanza, caso por el que aún hay dos prófugos, informaron fuentes judiciales.En su fallo, el máximo tribunal provincial rechazó por "indamisibles" los pedidos de nulidad de las condenas efectuados por los defensores de Rubén Darío Steingruber, Mauro Adrián Ponti y Luis Alberto Acuña.Esta nueva resolución sobre el caso fue adoptada en las últimas horas por los magistrados Daniel Fernando Soria, Hilda Kogan, Luis Genoud y Sergio Torres.Steingruber, Ponti y Acuña fueron sentenciados a prisión perpetua junto a otros dos expolicías, Ezequiel Brandan y Natalio de Nardis, actualmente prófugos., del mismo complejo carcelario.Las defensas habían pedido la nulidad de la sentencia con el argumento de que, sin nuevos elementos incriminatorios, Casación dejó sin efecto las absoluciones dictadas en dos instancias previas.En todos los casos se cuestionaron la interpretación de las pruebas por encima del principio "in dubbio pro reo" (la duda favorece al imputado) y se invocaron las normas internacionales sobre protección de los derechos humanos.Tras el fallo de la Suprema Corte se notificó a la Procuración General de la provincia y el abogado Gustavo Romano Duffau, representante de familiares de la víctima, quienes se opusieron a que se habilitara la vía para llevar la cuestión a la Corte de la Nación.En noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza ordenó lade los cinco policías condenados al entender que de no hacerlo "podría probablemente verse frustrado" el cumplimiento de la pena.Para el TOC, se debía "asegurar el cumplimiento de la eventual respuesta punitiva y dar una respuesta en plena sintonía con las condiciones objetivas del acontecimiento juzgado, en el cual no puede perderse de vista que perdió la vida una persona".El hecho ocurrió el 22 de febrero de 2008, cuando Duffau (34) concurrió a un local Mc Donald`s de Ramos Mejía, en La Matanza, donde -según la investigación- molestó a comensales y discutió con el personal de seguridad.Ante esa situación,El 6 de mayo de 2009, tras un primer juicio, el TOC 5 de La Matanza absolvió a los cinco policías por entender que no se pudo acreditar si le aplicaron golpes a la víctima.Tras apelaciones de la fiscalía y el particular damnificado, en agosto de 2010 el Tribunal de Casación bonaerense anuló ese fallo por considerar que hubo una "errónea" valoración de la prueba y ordenó realizar otro juicio oral.Ante esta orden, los defensores de los policías apelaron a la Suprema Corte bonaerense al entender que "nadie debe ser juzgado dos veces por el mismo hecho", pero el máximo tribunal provincial declaró inadmisibles los recursos.Durante el segundo juicio, que comenzó en abril y finalizó al mes siguiente de 2013, los fiscales Ariel Panzoni y Daniel Dabué, y el particular damnificado pidieron en sus respectivos alegatos que los cinco policías fueran condenados a prisión perpetua, mientras que las defensas solicitaron la absolución por falta de pruebas.El 21 de mayo de ese año, los jueces del TOC 4 volvieron a absolver a los policías, lo cual fue nuevamente apelado por los fiscales y por la querella.En julio de 2016, Casación bonaerense revocó las segundas absoluciones y los condenó a prisión perpetua por considerar existían "evidencias numerosas y concurrentes" de que "la integridad personal" de Duffau "fue vulnerada y de que fue víctima de torturas físicas por parte de agentes del Estado y, más concretamente, por miembros de la Policía bonaerense, antes de sufrir la muerte por un mecanismo de asfixia mixta".