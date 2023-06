Hospital de Clínicas: harán controles gratuitos para detectar escoliosis en niños y niñas

Para un correcto diagnóstico, los pediatras o traumatólogos luego del examen físico suelen indicar un espinograma.

El diagnóstico

Especialistas del Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires brindarán talleres destinados a padres y docentes para reconocer los primeros indicios de, un padecimiento que afecta a 4 de cada 100 niños y que, de no advertirse a tiempo, puede generar complicaciones.Los próximos 22 y 23 de junio traumatólogos del centro de salud de la(UBA) ubicado en el barrio de Recoleta realizarán chequeos gratuitos a niños y niñas para detectar esa afección.La escoliosis idiopática adolescente es una deformidad tridimensional en la estructura de la columna producida por una alteración genética, precisó el centro de salud a través de un comunicado y advirtió que esta es “una problemática frecuente en el desarrollo de las personas, que puede empeorar con el tiempo si no se toman medidas”.Andrés Ferrero, traumatólogo especialista en patología de la columna del Hospital de Clínicas, detalló queSi bien el especialista destacó los avances en las técnicas quirúrgicas, hizo hincapié en la importancia de la prevención en las casas y los colegios para no llegar a dicha instancia. “Es fundamental que los profesores de educación física durante sus clases y los familiares en casa observen los signos de esta alteración, que frecuentemente no genera dolor”, precisó.Algunos de esos indicios son “si el chico tiene un hombro más alto que el otro; si su pelvis tampoco está alineada, lo cual puede verse en los pliegues de la piel; o si permanece con posturas alteradas. Si se presenta alguno o varios, es tiempo de hacer una consulta médica”, apuntó.Para un correcto diagnóstico, los pediatras o traumatólogos luego del examen físico suelen indicar un espinograma, un estudio que abarca la columna completa, o una radiografía de una parte específica de la columna.“En el caso de que la deformidad sea leve, es necesario continuar con controles y actividad física. Si es moderada, en algunos casos se indica el uso de corset hasta completar el crecimiento y realizar mucha actividad física (durante la cual este chaleco no debe utilizarse). Si la escoliosis es severa, se somete a cirugía para alinear la columna”, agregó Ferrero.“Cuando el chico está cerca de la etapa de pico de crecimiento, los controles tienen que ser más seguidos porque, si hay escoliosis, su avance es más rápido. Si en el control no aparece esta alteración, se pueden espaciar los chequeos”, señaló el especialista y destacó que “actualmente hay más conciencia en los padres y, por lo tanto, más controles de niños sin patología”.Ferrero remarcó la, sea cual sea, para proteger la columna, ganar masa muscular, mejorar la flexibilidad, mantenerse en forma y evitar el sobrepeso; y, ante el uso frecuente de la tecnología, enfatizó en mantener el equilibrio haciendo deporte para evitar el sedentarismo y las posturas viciosas.Los controles tendrán lugar el 22 y 23 de junio próximo desde las 8, en el Hospital de Clínicas, en, planta baja y los interesados deben asistir con los últimos estudios realizados.