Racing necesita un triunfo en el Cilindro ante un Vélez que vive una profunda crisis

Posibles formaciones

, buscará este sábado un triunfo como local ante, en un partido pendiente por la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro se jugará desde las 18.00 en el estadio Presidente Perón, en el partido bonaerense de Avellaneda, con Leandro Rey Hilfer como árbitro, Pablo Dóvalo a cargo del VAR y televisado por TNT Sport. Este partido se debió jugar el pasado viernes 19 de mayo, pero en la mañana de ese día, durante el cotejo de reserva entre ambos equipos falleció de Hernán Manrique , técnico de la formación velezana.En Racing sorprende la mala campaña en el torneo local del equipo de, a priori uno de los candidatos al título, hoy ubicado 18vo. con 23 unidades y que de los últimos 10 partidos ganó uno (ante Banfeld), empató tres y perdió seis.La clasificación para los octavos de final de la Copa LIbertadores no disimula la mala tarea en la LPF y la "Academia" está a solo cinco puntos de Banfield, hoy el último en la tabla anual que desciende, ya que Arsenal -28vo. en puntaje- perdería ya la categoría en la tabla de promedios.Vélez, en tanto, no encontró la solución a sus problemas en la LPF ni conni con el ídoloa cargo del equipo, que mañana será conducido por, un exVélez que dejó la actividad, a los 20 años, a causa de una afección cardíaca.Son 11 partidos sin ganar para Vélez, con seis empates y cinco derrotas. El club del barrio porteño de Liniers tiene un plantel con una interesante mezcla de juventud y experiencia, pero que no logra conseguir en el terreno de juego una identidad como equipo.La pésima campaña, con 18 unidades, las mismas que Banfield pero con mejor saldo de goles, puso en guerra a gran parte de los hinchas del equipo de Liniers contra el presidente Sergio Rapisarda. La urgencia de Vélez es total a la hora de reencontrase con el triunfo.En Racing no estarán el arquero Gabriel Arias (con el seleccionado chileno), Matías Rojas (con Paraguay) y Paolo Guerrero (con Perú).A ello se agregan la lesiones de Leonardo Sigali, Maxi Moralez y Aníbal Moreno, y la faringitis que sufre el arquero Matías Tagliamonte, que de no jugar obligaría al debut de Roberto León en primera, con 21 años.En el historial jugaron 189 veces, con ventaja de Racing de 74 triunfos contra 52 y 63 empates.: Matías Tagliamonte o Roberto León; Facundo Mura, Jonathan Galván, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Aníbal Moreno o Juan Nardoni y Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Maximiliano Romero y Baltazar Rodríguez. DT: Fernando Gago.: Gastón Gómez; Joaquín García, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Christian Ordóñez; Gianluca Prestianni, Elías Cabrera y Lucas Janson; Abiel Osorio. DT: Marcelo Bravo.: Leandro Rey Hilfer: Racing: 18:00: TNT Sport.