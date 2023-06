"La patria también se construye con empresarios que no se llevan la plata afuera"

"La Patria también se construye con empresarios que tengan la vocación de crecer en el país" VER VIDEO

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo este viernes quey resaltó el trabajo conjunto de Estado y sector privado para la generación de "empleo, desarrollo e inversión"."La Patria también se construye con empresarios que tengan la vocación de crecer en el país y no de llevarse la plata afuera, así que Alfredo (Coto) gracias en nombre de la Argentina por seguir invirtiendo en la Argentina", señaló Massa, al participar de la inauguración de una nueva sucursal de la cadena argentina de supermercados e hipermercados Coto, en el partido bonaerense de Tigre.El ministro sostuvo que peseEn el mismo sentido, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que "esta gran superficie comercial representa un proceso de crecimiento y desarrollo para Coto, para Cicsa y para todo lo que es el supermercadismo argentino".En este contexto, recordó: "En el año 2008 yo era intendente y Alfredo me vino a visitar; le conté que íbamos a hacer la ruta 27 de cuatro carriles, que íbamos a hacer el Camino de los Remeros y que le convenía mirar más el desarrollo de este tramo y de alguna manera el valor de la confianza y la palabra de uno y otro hizo que hoy estemos acá"."Después -dijo- vino una mala época para la Argentina y en la mala época para la Argentina a Cicsa le convenía invertir fuera de la Argentina porque el consumo había caído y entonces se postergó el proyecto, pero el terreno seguía acá y Alfredo cumplió con la palabra también"."Nosotros cumplimos, hicimos la ruta 27 y el camino de los remeros y Alfredo cumplió, porque desarrolló e invirtió en esta zona, que antes era un campo pegado al terreno del obispado y hoy es este centro comercial maravilloso", agregó.Massa destacó que esta apertura genera 600 trabajadores directos, 200 indirectos y se realizó con una inversión de más de 30 millones de dólares más el terreno, al tiempo que cuenta con "más de 1.000 empresas proveedoras trabajando en este centro, 60% de ellas pymes argentinas"."Con lo cual, claramente muestra que la cadena de valor del retail tiene impacto en la generación de empleo", agregó.Massa resaltó queEl ministro dijo que "Coto refleja y ayuda al mercado de consumo con 20.000 empleos, Coto invierte en Argentina y ayuda al crecimiento y desarrollo de Argentina, y con sus tres frigoríficos exporta trabajo argentino para generar los mismos dólares, o en este momento más de los que muchas veces consume a la hora de abastecer su cadena de retail"."Esto de generar más dólares de los que consumimos tiene que ser un desafío que, como hoy se lo propuso Coto, se lo proponga todo el empresariado argentino para hacer un país mucho más robusto", remarcó.Por otra parte, recordó que Alfredo Coto "fue el primero, junto con otro empresario también argentino, en venir a plantear la necesidad de los acuerdos de precios para tratar de garantizar abastecimiento en el sector de supermercadismo, que creció casi 14 puntos desde que tiene el programa de Precios Justos, porque lo cumple"."A veces nos cuesta alguna peleíta que cumplan, no es el caso de Coto, alguna clausura y la pelea por el abastecimiento de carne, pero la verdad es que el supermercadismo argentino en ese sentido viene teniendo un comportamiento que hay que reconocer", concluyó.