La Junta Electoral señaló que el triunfo de Chahla en la capital es "incuestionable"

Rossana Chahla es la nueva intendenta de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

¡Gracias a quienes forman parte de esta elección histórica!



Estaba visitando a Benita Chávez, vecina del barrio Victoria, y su familia cuando recibí la grata noticia del resultado favorable en las mesas que habían quedado sin contabilizar en el escrutinio provisorio. pic.twitter.com/XnBWv6OZY5 — Rossana Chahla (@RossanaChahla) June 15, 2023

El vocero de la Junta Electoral Provincial, Carlos Amaya, afirmó este viernes que la candidata a intendenta de la ciudad de San Miguel de Tucumán por el Frente de Todos (FdT), Rossana Chahla, "acumula una diferencia de 4000 votos o más", según las cifras surgidas del escrutinio definitivo tras las elecciones del pasado domingo, y dijo que su triunfo es "incuestionable"., dijo esta mañana a los medios Amaya, vocero de la Junta Electoral Provincial (JEP).Estos números "representan una diferencia importante como para decir que no hay dudas de que la candidata del FdT ha ganado las elecciones, es un triunfo incuestionable", sostuvo Amaya.El vocero de la JEP indicó que "una vez que se termine el escrutinio de todas las mesas que corresponden a la capital, la Junta dará cuenta quienes son los ganadores en cada categoría, luego se repetirá lo mismo con el este y el oeste, y una finalizado este proceso se proclamará a las diferentes autoridades triunfantes en las diferentes jurisdicciones".Luego, agregó.Amaya señaló que hasta el momento "ha sido escrutadas el 28% de las mesas de la sección capital, por lo que se espera que concluya el martes o miércoles de la semana que viene para poder continuar con el conteo definitivo del resto de las jurisdicciones".La Junta Electoral informó que esos resultados provienen del escrutinio de las 203 mesas de votación de la sección Capital que no habían sido contabilizadas en el conteo provisorio por inconvenientes en la carga de sufragios.El recuento definitivo de esas urnas dio como resultado 44,03% (25.445 votos) para el Frente de Todos y 38,35% (22.163) para Juntos por el Cambio, lo que ampliaba la diferencia a casi 5.000 votos.Por su parte, Chahla expresó:"Hay que decirle al ciudadano que se quede tranquilo porque los votos son los que pusieron en las urnas", sostuvo la dirigente peronista que compitió con Ávila, senadora nacional y esposa del actual intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro."Me siento la intendenta de todos los capitalinos. Primero tenemos que terminar todo el escrutinio definitivo y después hablaremos con el actual intendente para hacer una transición, como personas maduras, como políticos maduros", indicó.En su cuenta de Twitter, dijo además quey agradeció "a las autoridades y fiscales que continúan trabajando para garantizar la transparencia y el debido proceso para todos por igual".Por su parte, la coalición opositora Juntos por el Cambio realizó esta semana una presentación ante la Junta Electoral para que se abrieran todas las urnas que corresponden a la capital provincial, sin embargo el pedido de la oposición fue rechazado por el organismo electoral que argumentó "que no se encontraron fundamentos necesarios para llevar a cabo esa tarea en las denuncias presentadas".La resolución de la Junta fue rechazada por JxC, y ayer -después de que se terminaron de escrutar las 203 mesas que no fueron contabilizadas en el escrutinio provisorio- los referentes que integran el espacio liderado por el actual intendente de la capitalino, Germán Alfaro, decidieron dejar de fiscalizar el conteo legal para las categorías de gobernador y de jefe municipal de San Miguel de Tucumán.