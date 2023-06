Una expedición submarina intentará llegar hasta el naufragio del "Titanic argentino"

La exposición es liderada por el ingeniero argentino Carlos Pane junto a un grupo de sus alumnos universitarios / Foto: Prensa

Un grupo de expertos en ingeniería submarina intentará llegar con buzos y robots hasta los restos del naufragio del buque de pasajeros, hundido desde 1930 frente a la costa de la ciudad de Ushuaia, en el Canal Beagle, y bautizado como elLa expedición que no tiene fines económicos y persigue la exploración y documentación del patrimonio cultural de la zona es liderada por el ingeniero argentino Carlos Pane junto a un grupo de sus alumnos universitarios.El descenso a las heladasse realizará entre el sábado 15 y el domingo 16 de julio y buscará arribar hasta donde se encuentran las cabinas de la embarcación, a unos, ya que el casco se encuentra en otro sitio cercano, pero hundido a 140 metros.El objetivo de la misión será encontrar y filmar la "lámpara de navegación", un artefacto "del tamaño de una heladera" que se utilizaba para que el barco pudiera ser divisado por otras naves en alta mar, aunque también se explorarán más restos del naufragio.Pane es un ingeniero electrónico graduado en laque luego de una trayectoria en empresas privadas se convirtió en investigador y docente de laEn ese ámbito, y como parte de un proyecto de emprendedores gestado desde el propio ámbito académico formó junto a un grupo de sus alumnos la empresa, dedicada a distintos proyectos de ingeniería aplicada, entre ellos algunos submarinos mediante la utilización de drones llamados ROV (Remote Operated Vehicle según su sigla en inglés)., relató Pane en diálogo con Télam.Hace cinco años la universidad fueguina gestó una "incubadora de emprendedores" y así fue como el docente convocó a sus alumnos para formar la pequeña empresa de ingeniería con la que comenzaron a hacer "mediciones de puesta a tierra" y más tarde empezaron a incursionar en proyecto submarinos.El grupo ya exploró en febrero de este año el naufragio del, un barco de carga y de pasajeros encallado frente a la Estancia Remolino, también en el, desde 1912."En el caso del Cervantes vamos a buscar la famosa lámpara de navegación, que está fotografiada en el barco original y tiene el tamaño aproximado de una heladera. La idea era rescatarla y llevarla al Museo del Fin del Mundo, pero los arqueólogos submarinos nos dicen que conllevaría mucho riesgo de que se deshaga, así que solo vamos a filmarla", explicó Pane.También mencionó que para planificar el descenso submarino lograron dar con el video realizado por un grupo de documentalistas alemanes en octubre de 2000, en lo que constituyó la última experiencia de inmersión colectiva hasta el famoso naufragio., destacó el ingeniero fueguino.Los alemanes encontraron el casco delcon el aporte de buzos locales conocedores del Beagle, quienes sabían de antemano la posición del barco y los guiaron al sitio exacto en que debían sumergirse.Los restos de la embarcación están partidos luego de un intento fallido de reflotamiento realizado en 1954: por eso las cabinas se encuentran separadas del casco principal, una mole de hierro de 160 metros de largo por 20 de ancho.Los expedicionarios actuales eligieron el mes de julio porque "es la época de menor actividad biológica en el agua y entonces la de mayor visibilidad. También porque suele haber menos viento. Todo eso compensa el hecho de que tendremos menos horas de luz solar", detalló Pane.El referente de la expedición contó que en principio serán tres buzos expertos y seis personas que guiarán tres minisubmarinos y realizarán las tareas de georreferenciación.La actividad también será apoyada por integrantes deEl ingeniero y sus alumnos reunieron "toda la información posible" sobre el tema y se contactaron con especialistas como Adrián de Antueno, autor del libro "Monte Cervantes. Cartas y recuerdos del naufragio"."Nos juntamos en un almuerzo. Nos regaló libros y nos proporcionó mucha información. Él tuvo acceso al listado de pasajeros del barco, a los menúes que se servían, a los nombres de los integrantes de la banda de música que tocaba a bordo. Nosotros estamos abiertos a cualquier aporte", remarcó el investigador.En ese sentido, insistió en que el proyecto no tiene fines comerciales, ni tampoco cuenta con sponsors privados."Estamos aunando la máxima cantidad de voluntades para un proyecto que no persigue ningún fin económico. Nuestra idea es llegar a las cabinas y en otro momento descender hasta el casco del barco con un robot más grande", comentó Pane.Según el experto, la idea es "de la zona y "entusiasmar a nuevas generaciones y apasionarlas con historias sobre las que tal vez nunca habían escuchado".El Monte Cervantes era un buque mixto de carga y pasajeros alemán botado el 25 de agosto de 1927 que unía Buenos Aires con Punta Arenas, en Chile, pasando por Puerto Madryn en Chubut.El 22 de enero de 1930, después de una escala de 15 horas en Ushuaia, entonces habitada por 800 pobladores, zarpó desde la capital fueguina y al poco tiempo chocó contra un bajo fondo en el pasoEl impacto generó una abertura que inundó las bodegas y los camarotes bajos, con lo que el barco se inclinó y empezó a hundirse.Como en Ushuaia había entonces apenas una pensión con cuatro camas, los náufragos se repartieron en casas de familia y hasta en el histórico presidio que funcionaba en la ciudad, donde los presos decidieron donar la mitad de su ración de comida diaria para poder alimentarlos.Su cuerpo nunca apareció y su viuda llegó a ofrecer una recompensa por información sobre su esposo.Otra historia que vincula al Monte Cervantes con Ushuaia es la del único rescate de la embarcación, intentado en 1954 por la empresa Salvamar.Si bien se logró reflotar el buque, durante su remolque hasta la ciudad el casco se volvió a partir y se hundió de nuevo, aunque esta vez en un sitio más profundo donde nunca pudo recuperarse.Uno de los barcos que participó de esa maniobra fue elque luego varó en la costa de Ushuaia y fue abandonado en el lugar en que se encuentra actualmente, donde con el paso del tiempo se convirtió en una de las postales clásicas del Fin del Mundo.Con todos estos aditamentos, Pane se prepara para retornar a las profundidades del naufragio más renombrado de las latitudes australes, mientras a su vez prepara un nuevo proyecto, igual o más inquietante., concluyó el ingeniero fueguino.