River completa su partido suspendido con Defensa y Justicia tras la muerte de un hincha

A raíz del fallecimiento del socio e hincha ocurrido el 3 de junio, River Plate decretó un día de duelo, con la bandera a media asta / Foto: Alejandro Santa Cruz.

⚽️ Reprogramación | River vs. Defensa y Justicia



📆 Sábado 17/6

⌚️ 21 hs.

📍 Mâs Monumental



Probables formaciones

, correspondiente a la 19na. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), luego de la trágica muerte del hincha Pablo Serrano , quien cayó desde la tribuna Sívori alta cuando iban 25 minutos del primer tiempo.El partido se jugará desde las 21, en el estadio Mas Monumental del barrio porteño de Núñez, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Fernando Rapallini. El tiempo restante se dividirá en dos segmentos de 23 y 22 minutos, respectivamente., al que le lleva cuatro puntos, en la lucha por el campeonato y así quedar ya encaminado hacia una nueva estrella, mientras queA raíz del fallecimiento del socio e hincha ocurrido el 3 de junio,, las actividades del Club se vieron reducidas a lo mínimo e indispensable.“El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que, en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad", explicó el club en el primer comunicado oficial emitido."La tribuna Sivori alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado", detalló el texto.Además, horas después, la institución dio públicamente el nombre y apellido del hombre de 53 años en sus redes sociales: “En este día de profunda tristeza, River Plate acompaña a los familiares y seres queridos de Pablo Marcelo Serrano, socio e hincha del Club fallecido durante el partido de esta tarde”.Por otro lado, el equipo de Martín Demichelis consiguió un triunfo clave en la Libertadores ante Fluminense de Brasil (2-0), de local, que lo dejó con buenas chances de clasificar a la segunda ronda y también doblegó a Banfield (4-1), de visitante, en el torneo local.En relación al posible once que presentará River, el entrenador estudia meter mano en la formación inicial, por lo que no sorprendería ver los ingresos de Paulo Díaz (por Robert Rojas, convocado por Paraguay en la doble fecha FIFA) y Milton Casco (Elías Gómez) en la defensa; de Ignacio "Nacho" Fernández (Agustín Palavecino) y Enzo Pérez (Pablo Solari) en la zona media. El capitán Enzo Pérez se viene recuperando de una sinovitis de rodilla y por eso disminuyó los trabajos esta semana como parte de la rehabilitación. Luego del entrenamiento de la tarde de hoy se definirá su ingreso o no al primer equipo.Con estas modificaciones también habría una variante en el esquema táctico, ya que la salida de Pablo Solari, uno de los extremos "millonarios", obligaría a repensar el mediocampo con un 4-2-3-1 y dejaría así de lado el 4-2-2-2 de los últimos juegos. Los cambios aparecerían en relación a los nombres que saltaron al campo durante en el inicio contra Defensa y Justicia.Como Rojas, el delanterotampoco será de la partida, ya que fue convocado por Venezuela para la ventana FIFA.En la vereda de enfrente, el "Halcón", de buena campaña como en los últimos años, colocaría a Nazareno Colombo (Julián Malatini) en la última línea; David Barbona (Nicolás Tripicchio), Gastón Togni (Santiago Solari) y Julián López (Rodrigo Bogarín) en el mediocampo.: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.: Luis Unsain; Agustín Sant'Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona y Alexis Soto; Julián López, Kevin Gutiérrez, Gabriel Alanís, David Barbona y Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.: Fernando Rapallini.: Silvio Trucco.: 21.00.: ESPN Premium.: River.