La Cámara Argentina de Turismo destacó el impacto positivo de la actividad en el país

Gustavo Hani / Foto: Eliana Obregón

Tucumán / Foto:Prensa

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani, afirmó en Télam Radio que la actividad turística “sigue demostrando lo que significa, lo que derrama” en el país a la vista del constante movimiento interno, con picos en los fines de semana largos, más los récords que vienen superándose en la llegada de extranjeros.“Estamos muy contentos por todos los números, sea receptivo internacional, como el turismo interno, turismo nacional, y creo que vamos a tener un gran segundo semestre también atravesado por la etapa electoral, pero creo que el turismo, como ha demostrado siempre, está más allá de todo”, expresó Hani.El dirigente señaló quey destacó cómo soportó esa situación extraordinaria y resurgiódo “como ninguna otra actividad, con la velocidad de ninguna otra actividad y que está fuera de cualquier discusión partidaria”.“Hoy no hay ningún gobernador, ningún intendente, nadie en el Gobierno nacional que no hable de turismo y eso hace unos 5 o 6 años, tras ser impensado de este”, destacó al analizar el escenario turístico en el marco del año electoral en la Argentina.Remarcó queAgregó que “no debería pasar” que un nuevo gobierno en el país modificase el rumbo que sostiene la actividad y enfatizó que “lo que está bien hecho tiene que continuar, esto es así”.Citó especialmente al programa PreViaje como “una herramienta muy bien hecha” que debería continuar como política de Estado.“El PreViaje tendrá todo el tiempo que ir modificándose, aggiornándose a cada etapa que venga, como lo fueron hechos estos previa agencia del uno al cuatro hay bastante diferencia en la temática y en las formas, pero es una herramienta que tiene que haber venido para para quedarse sin ninguna duda”, subrayó.Por otra parte, Hani dijo que frente a los desafíos deque enfrenta el sector turístico en la Argentina “la capacitación de nuestra gente es clave” y remarcó que desde la CAT vienen impulsando en este sentido.También, manifestó que después de la pandemia la Argentina tuvo por delante una grandísima oportunidad por el turismo de naturaleza” y añadió que precisamente “hoy es lo que el mundo está buscando y nosotros venimos creciendo con los números”.“Pero bueno, no falta infraestructura y así como se está invirtiendo mucho, falta mucho también y tenemos que seguir trabajando con el tema de la conectividad, con el tema de la cantidad de butacas, aerolínea está haciendo un gran trabajo, pero bueno, falta, falta, porque somos un país demasiado extenso”, apuntó.