Alberto Fernández destacó la impronta federal de su Gobierno

El presidente Alberto Fernández remarcó este viernes el carácter federal de su gestión, destacó que recorrió todo el país "llevando obras a cada rincón de la patria sin importar el signo político" y afirmó que trabajó "desde el primer día para integrar a todas y todos por igual"., publicó el Presidente en su cuenta de Twitter.El mensaje que acompaña al video de casi 2 minutos de duración en los que se destacaron los diversos logros alcanzados desde 2019, incluyó la etiquetaque, a los pocos minutos, comenzó a ser replicado por ministerios y dependencias oficiales.La pieza audiovisual publicada por el Presidente incluye como puntos salientes losrecorridos desde el inicio de la gestión; lasfinalizadas y las; así como lasentregadas en todo el país.Además, se lo muestra a Fernández en paisajes tan diversos como Salta o la Antártida, acompañando a dirigentes de su espacio, como Gildo Insfran o Jorge Capitanich, y opositores como Juan Schiaretti.La edición de sonido mezcla pasajes de diversos actos en los que el Presidente repite la idea de país que quiere: "Argentina no sólo es las grandes ciudades, es la inmensidad de este lugar donde argentinos y argentinas viven y tienen derecho a vivir dignamente. La Argentina no está condenada a tener un centro rico, un norte pobre y una Patagonia olvidada. La Argentina puede ser un país que integre a todos por igual y le de oportunidades a todos por igual".Asimismo, pone el acento en las obras de Gobierno y destaca que nunca se preguntóen una provincia para realizar esas obras., continúa la narración.Además deja un mensaje sobre la necesidad de llevar oportunidades a todos los rincones del país: "Este país no va a progresar si no se hace un país federal de una vez y para siempre. Para que el mérito tenga sentido hay que dar igualdad de oportunidades, y por eso, cuánto más universidades florezcan, más igualdad vamos a poner en la Argentina".El mensaje fue replicado por varios ministerios, como la Cancillería, que destacó que desde el 2019 se puso en "el centro de la política exterior" temas como el multilateralismo, el perfil exportador de las empresas nacionales, los derechos humanos, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias y laAdemás se subrayó elalcanzado el año pasado por 100.000 millones de dólares, que Argentina condujo la presidencia de la Celac y que se sumó a la Franja y a la Ruta de la Seda.El, por su parte, eligió destacar el desarrollo de la primera vacuna nacional contra el Covid, la creación de la fábrica de bioinsumos y que se construyeron tres laboratorios multidisciplinarios.Desde el, su titular, Santiago Maggiotti, destacó la entrega de más de 100 mil unidades y subrayó que "que cada argentina y argentino tenga el derecho a ser dueño de un hogar digno no debe ser política de un solo Gobierno, sino una política de Estado".Por su parte, elponderó la apertura de 108 centros de acceso a la Justicia en los que se atendieron más de 413 mil consultas desde 2020.El, que conduce Fernanda Raverta, se sumó destacando los 4 millones de niños alcanzados por la Asignación Universal, los 3 millones de trabajadores a los que llegaron las asignaciones familiares, el medio millón de jóvenes con Becas Progresar y los 40 mil argentinos que se jubilaron con el nuevo plan de pago previsional.Elinformó, entre otro hitos alcanzados, que se otorgaron 3 billones de pesos en créditos a la producción y 100 mil millones en créditos subsidiados.