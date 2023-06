Polémica en Chile: un diputado de derecha filtró un audio de una reunión privada con Boric

Miguel Mellado había sido uno de los participantes de la reunión que criticó la filtración de lo hablado / Foto: Facebook.

“Estamos hablando de un diputado que graba al presidente en una conversación privada y que versa sobre temas que incluso tienen que ver con la seguridad nacional” Nelson Venegas, presidente de la Comisión de Ética

El audio que se filtró es sobre una reunión privada con el presidente Gabriel Boric en el que se trataron temas de seguridad / Foto: AFP.

RN en bloque defendiendo a su diputado Mellado por las filtraciones. Un clásico, cuando afecta a uno de los suyos la derecha quiere saltarse la ley. Lo que hizo el diputado puede constituir un delito, debe investigarse y sancionarse con TODO el rigor de la ley. Tanta patudez! — Emilia Schneider (@emischneiderv) June 16, 2023

El diputado chileno Miguel Mellado, representante del partido de derecha Renovación Nacional, admitió ser el autor de la grabación y filtración de un audio sobre una reunión privada con el presidente Gabriel Boric en el que se trataron temas de seguridad, y la Cámara informó este viernes que analizará la posibilidad de sanciones, incluyendo su desafuero.En una declaración pública subida a sus redes sociales y dirigida a Boric,, expresada en ese encuentro que giró sobre la situación en la zona sur del país, principal punto del conflicto con sectores mapuches."Como todos los asistentes observaron, no estuve presente en la primera parte, en la que se comentó la prohibición de grabar. Desconociendo lo anterior, es que grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión en la que se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar", indicó Mellado,"Frente a la petición de diversos medios,estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe", argumentó, después de que estallara el escándalo entre advertencias sobre la ilegalidad de lo ocurrido y la posibilidad de sanciones."Transmití este audio creyendo que no era una reunión de carácter secreto, más, si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los Ministros y a los Parlamentarios. Asumo esta responsabilidad y estoy disponible para conversar con el Presidente si así lo estima conveniente", reiteró el diputado.Previo a esta confesión,A través de un video, el parlamentario por La Araucanía había señalado que el hecho era “lamentable”, y que “se quiebran las confianzas con estas filtraciones, pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener”.Su carta se conoce luego de que la Fiscalía Regional de la ciudad de Valparaíso, en la que se produjo la reunión privada, confirmara el ingreso de una denuncia realizada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en contra de quienes resultaran responsables de la filtraciónLa Fiscalía recordó, además, que, sancionado en el artículo 161 del Código Penal y que todos los antecedentes serían derivados a la Unidad Regional AnticorrupciónPor su parte, el presidente de la Comisión de Ética, Nelson Venegas (Partido Socialista), indicó quecontra el diputado, que podría ser desaforado.“Evidentemente, estamos frente a un hecho de la mayor gravedad”, dijo Venegas, y agregó que“Estamos hablando de un diputado que graba al presidente en una conversación privada y que versa sobre temas que incluso tienen que ver con la seguridad nacional”, remarcó Venegas.La acción de Mellado generó el rechazo de los diputados oficialistas, quienesy pese al pedido de disculpas desde la fuerza opositora.Desde Renovación Nacional, el presidente Francisco Chahuán dijo en sus redes sociales que se comunicó “con el Gobierno para expresar el pesar por la filtración de la reunión en Cerro Castillo"., manifestó.En la misma línea se pronunció el secretario general del partido, Diego Schalper: "En su comunicado (Mellado) confiesa su error, asume su responsabilidad y se manifiesta disponible a hacerse cargo. Estoy seguro que actuará en ese marco. Porque lo conozco, sé que obró de buena fe".En cambio, la diputada Ericka Ñanco de Revolución Democrática (RD), parte de la coalición oficialista, manifestó que el hecho "daña profundamente la confianza, sobre todo para quienes buscamos soluciones para La Araucanía".“Espero se tomen todas las medidas correspondientes por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados”, expresó la parlamentaria.Por su parte, la diputada Emilia Schneider de Convergencia Social (CS), también parte de la alianza oficialista,y pidió “todo el rigor de la ley” por la filtración."Durante el día el diputado Mellado decía que era lamentable que se quebraran las confianzas por los audios filtrados del presidente Boric. Ahora reconoce que fue él. Impúdico y mentiroso. Todo el rigor de la ley y las sanciones que nuestro país establece, nada más ni nada menos", escribió en sus redes.