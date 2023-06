Aníbal Fernández: "Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la justicia electoral"

el ministro cuestibó las diferencias que se plantearon en la Provincia de Buenos Aires con las precandidaturas de su espacio / Foto: Sebastián Granata

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reiteró que su espacio recurrirá a la justicia electoral, en caso de que no se logre un acuerdo en la provincia de Buenos Aires para la, de cara al vencimiento del plazo de presentación de las nóminas el próximo sábado 24 de junio., dijo Fernández en declaraciones formuladas a la prensa al ingresar a la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur que se realiza en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires.Se refirió así al comunicado del PJ bonaerense de esta semana y a declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes cuestionaron al sector que impulsa la precandidatura presidencial de Daniel Scioli por haber planteado que judicializarían la definición de listas en territorio bonaerense si no se respetaba el piso de representación establecido hacia adentro del espacio para la conformación de las nóminas."Mi objetivo es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponden. Yo no pienso manejarme con agravios", dijo el ministro de Seguridad y agregó: "Los que amenazan son los canallas; yo no soy un canalla, no lo acepto"., señaló Fernández este viernes en un contacto con la prensa.Por este motivo, consideró que, al no tener una lista única, "no hay nadie que tenga crédito para conducir este tema" y reafirmó que, por ese motivo, la única forma de dirimirlo es en las PASO para que "el que gane conduzca".