Olmos: "Vamos a presentar la inconstitucionalidad de los artículos de la reforma de Jujuy"

Montenegro: "A 40 años de democracia, la reforma constitucional de Morales es un enorme retroceso"

La legisladora porteña Victoria Montenegro (Frente de Todos) calificó este viernes como "un enorme retroceso" la aprobación de la reforma constitucional de Jujuy, impulsada por Gerardo Morales, a "40 años de recuperada la democracia".



"A 40 años de recuperada la democracia, la reforma constitucional de Gerardo Morales es un gran retroceso", afirmó esta mañana la legisladora en declaraciones a AM 750 y consideró que "son acciones que arrebatan derechos, y esto es lo que quieren hacer a nivel nacional".



Para Montenegro, "no podemos permitir que se sancione la protesta social", y sostuvo que "solo se puede explicar lo que pasa en Jujuy con la gran impunidad con la que tiene Morales, y la ausencia de justicia".



"Tenemos que pronunciarnos frente a esto porque básicamente es lo que quieren para la Argentina, estas acciones que atrasan y niegan y arrebatan derechos por lo que tenemos que solidarizarnos con el pueblo y actuar, ya que no podemos permitirlo", indicó la legisladora del FDT.



En el mismo sentido, habló de los "mecanismos de persecución que se llevan adelante, con lo cual todo es de muchísima gravedad" e instó a "organizarse para enfrentarlo".