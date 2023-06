Los taxistas protestaron en Ushuaia contra la llegada de Uber

Foto: Archivo Télam

Choferes y propietarios de taxis de Ushuaia, en Tierra del Fuego, protestaron este viernes en las calles del centro de la capital fueguina en rechazo al anuncio de inicio de actividades en el distrito formulado por representantes de la plataforma Uber.Los taxistas de la capital fueguina se declararony durante la mañana de este viernes se concentraron en la zona portuaria y luego se dirigieron hasta la sede del Municipio, para reclamar que se “prohíba” el desembarco de la conocida plataforma de movilidad.“Estamos en alerta y movilizados por esta situación,. Lo que resolvimos es pedir una reunión urgente con autoridades del ejecutivo municipal”, expresó Fabián Lara, titular de la Asociación de Taxis de Ushuaia, en diálogo con medios fueguinos.Por su partea “la pretensión de la ilegal firma Uber de instalarse en la provincia como prestadores de un servicio”.“Desde el sindicato condenamos la intromisión de toda aplicación ilegal y exigimos a los responsables de control que fijen una posición y se expidan sobre lo que está ocurriendo”, dijo Andrés Rosas, titular del gremio, a través de Twitter.El dirigente agregó que la actividad de Uber “”, ya que “estos grupos de la economía extractiva no crean trabajo, solo lo precarizan y no aportan un solo peso a la Nación”.Rosas hizo referencia a la modificación de la ordenanza 5283, sancionada por el Concejo Deliberante de Ushuaia en 2020, que prohíbe “el uso de aplicaciones móviles para el servicio de taxis, a excepción de aquellas de titularidad de las agencias, asociaciones y entidades”.Sin embargo, el gerente de comunicaciones de Uber para el Cono Sur, Juan Labaqui, sostuvo que, ya que el servicio “solo establece un contrato entre dos partes (el que realiza el viaje y el conductor del vehículo) y la plataforma solo interviene como intermediaria”, según explicó a la prensa local.Labaqui confirmó que Uber inició el proceso de inscripción de conductores y de personas interesadas en el uso del servicio,“Uber está en la Argentina hace mas de siete años, y en los últimos tres años y medio inició un proceso de expansión a múltiples ciudades del interior del país. Bariloche fue la número 19, después vinieron Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes y Ushuaia será la número 23 del país”, detalló el responsable de las comunicaciones de la empresa.En ese sentido, recordó que cada jurisdicción tiene la potestad de regular el servicio, pero no de prohibirlo.En relación a Ushuaia, Labaqui sostuvo que el desembarco de Uber tuvo en cuenta el movimiento habitual de la ciudad y la gran afluencia de turistas.“Los visitantes están acostumbrados a moverse a través de plataformas, porque ello les permite sortear barreras como el idioma o el desconocimiento geográfico de la ciudad”, indicó.Además, señaló que los taxistas pueden registrarse también en la plataforma y que ello “ha tenido una muy buena recepción en ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Mar del Plata”.