L-Gante cambió de abogado defensor en la causa que lo tiene preso por amenazas

La denuncia contra L-Gante

El abogado Alejandro Cipolla renunció a ser el defensor del cantante de cumbia 420 Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, en el marco de la causa en la que el artista está detenido por amenazar y privar de la libertad a dos personas en mayo pasado a la salida de un boliche en el partido bonaerense de General Rodríguez, informaron hoy fuentes judiciales., escribió Cipolla en una story de su cuenta de Instagram para anunciar formalmente que dejó el cargo.Si bien nadie había aún firmado como nuevo defensor, fuentes judiciales indicaron a Télam que uno de los abogados de L-Gante podría ser el penalistaValenzuela continúa detenido en los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, en Bernal, a la espera de que el fiscal de la causa defina si pide la prisión preventiva en la causa.tras la aparición de un video en el que supuestamente se observa a una de las víctimas subiendo al auto de Valenzuela y no se ve que sea amenazado con un arma.En su presentación, Cipolla planteaba que en el registro fílmico el denunciante, Gastón Torres, vecino de la familia del cantante, subió a la camioneta BMW que conducía Valenzuela "en el marco de una discusión en la que claramente no se registran señales de temor por parte de ninguno de los presentes".Sin embargo, el juez Castro consideró en su resolución -a la que accedió Télam-, que "los testigos mencionaron que el imputado, en la mayoría del tiempo, poseía el arma entre las piernas, dentro del auto, por lo que claramente la misma no puede ser visualizada en un video que no comprendería la totalidad de la escena"."Más allá de la grabación mencionada resulta de vital importancia, a mi entender, lo sucedido conforme el relato de las víctimas cuando hacen referencia a las manifestaciones realizadas por el imputado en el interior del rodado durante el tiempo en el cual 'prima facie' fueran retenidos contra su voluntad, (...) determinarían la configuración de los delitos enrostrados a Valenzuela", dice el magistrado., concluyó Castro al entender que el video en nada contradice la versión del denunciante.El juez rechazó el planteo de la defensa y le dio la razón al fiscal de la causa, Raúl Villalba, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez, quien dictaminó que Valenzuela debía permanecer detenido como autor de "privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público"; "privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma"; y "tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor".La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.Según las fuentes, la mañana de ese día, a la salida del local bailable "Río" ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.Cuando Torres se retira del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela: "Te metiste con La Mafilia, te metiste con la 420, ya vas a ver lo que te va a pasar".Tras ello, siempre según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia y luego pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y subió al auto a Torres.A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado una joven, vecina del músico, que había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según la denuncia.Luego y siempre según los dichos del abogado denunciante, algunos integrantes de "La Mafilia" fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: 'Largame a los pibes o a éste te lo mato'", en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.En ese momento, de acuerdo a la denuncia, el cantante de la cumbia 420 llamó a otra persona al que identifica con un apodo y le dice: "Preparame el campito que a este perejil lo matamos ahí".La denuncia fue corroborada luego por decenas de cámaras de seguridad, por la geolocalización de los teléfonos celulares y por la declaración de los policías, otros testigos y familiares de las víctimas.Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela ante el Juzgado de Garantías 2, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.En los procedimientos se secuestraron el auto BMW; cuatro réplicas de armas de fuego, dos de ellas tipo pistolas, las otras dos tipo fusil; cinco celulares iPhone y 40 gramos de marihuana.