Acción Nacional por el Voto Accesible: que todas y todos seamos parte

La Acción Nacional por el Voto Accesible busca mejorar las oportunidades de participación para las personas con discapacidad en las elecciones presidenciales.



Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

En un año clave para el futuro de la Argentina, lanzamos la Acción Nacional por el Voto Accesible. Buscamos de esta manera mejorar las oportunidades de participación para las personas con discapacidad en las elecciones presidenciales.A 40 años de haber recuperado la democracia, nuestro país debe avanzar sustancialmente en mejorar la accesibilidad de los procesos electorales para las personas con discapacidad.Si bien en las primeras dos décadas de este siglo se implementaron distintas medidas, todavía nos falta mucho para que el sistema electoral pueda garantizar el voto con condiciones de accesibilidad a nuestro colectivo.Hoy debemos valorar especialmente el trabajo que venimos desarrollando con la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral, los dos organismos con competencias directas en la regulación de todo el proceso que ya está en marcha en la Argentina.Con toda la predisposición de sus máximas autoridades, estamos implementando la Acción Nacional por el Voto Accesible, una iniciativa que pretende mejorar sustancialmente los niveles de participación en las elecciones a este colectivo.Sabemos que no vamos a eliminar todas las barreras que todavía subsisten, pero esta acción es un hito porque instala como nunca esta temática en todos los actores que están involucrados en el proceso electoral, invita a la sociedad toda a reflexionar sobre la accesibilidad y convoca a la participación activa a las personas con discapacidad.Uno de los prejuicios más arraigados que hay que dejar atrás es que las personas con discapacidad no están obligadas a votar. Las barreras existentes como escuelas inaccesibles, falta de formación en las autoridades de mesa o falta de accesibilidad a la información sobre la oferta electoral, entre otras, han desalentado la participación del colectivo en estos procesos.Es por ello que esta acción pondrá el énfasis en comenzar a derribar estas barreras mediante capacitaciones con las autoridades de mesa y otras autoridades electorales, charlas informativas con los apoderados de los partidos políticos que irán a elecciones, encuentros con los juzgados con competencia electoral de todo el país y la formación de acompañantes cívicos, entre otras acciones puntuales.Los días de las votaciones, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se pondrá a disposición un servicio en línea para asesorar a las personas con discapacidad, asistir a autoridades de mesa que puedan tener inquietudes concretas y asesorar a todos los actores involucrados en este proceso crucial de nuestra democracia.Uno de los servicios más significativos que pondremos a disposición es la videollamada para personas sordas, lo que permitirá que mediante el apoyo de la interpretación en Lengua de Señas Argentinas, las personas con discapacidad auditiva puedan interactuar con el presidente de mesa para poder votar.Este servicio ya se probó en 2021 y fue un verdadero éxito, ya que muchas personas sordas pudieron votar por primera vez gracias a este mecanismo de accesibilidad.Confiamos en que, a través de esta Acción articulada entre los organismos que tienen injerencia directa en las elecciones y nuestra Agencia, podamos contribuir de manera decisiva a que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos que están instituidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.Este es un año crucial para nuestro país y las personas con discapacidad no podemos quedar al margen. Para hacer escuchar nuestra voz, votar y participar activamente, la accesibilidad es un requisito sustancial y un derecho garantizado por nuestra constitución. Esta iniciativa nos permite avanzar para que pueda cumplirse plenamente.