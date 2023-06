Rossi: "Me parece beneficioso que haya más candidatos de otras partes del país"

Foto: Prensa Jefatura de Gabinete de Ministros.

El jefe de Gabinete y, dijo que le parece "beneficioso que haya" postulantes de la coalición oficialista de "otras partes del país" y reivindicó su origen santafesino, al señalar que es el único dirigente que se presenta para competir que no es de Buenos Aires.. La política argentina está muy concentrada en esa región. Aparecen distorsiones sobre cosas que parecen más difícil de resolver como la cuestión de los subsidios. Me parece beneficioso que haya más candidatos de otras partes del país", aseguró Rossi esta mañana en declaraciones a Radio Perfil.En tanto, Rossi indicó queya que, de lo contrario, "el día que comunicaba su renunciamiento lo hubiera anunciado"."Claramente dentro del Frente de Todos hay candidatos que tenemos una mirada más cercana a la totalidad de la gestión y otros que tienen una de más lejanía", agregó, y"Ayer Cristina (Fernández de Kirchner) estuvo al lado del (ministro de Obras Públicas, Gabriel) Katopodis que hizo una gestión excelente siendo ministro de este gobierno. Hay una parte de este tetris que a mi no me cierra.No hay ministros buenos en gobiernos malos", señaló Rossi.Además, el funcionario afirmó que "siempre hay tensiones" antes de alcanzar la conformación de las listas, de cara al cierre del próximo 24 de junio, lo que se evidencia en "discusiones lógicas previo a un proceso electoral que claramente va en el sentido de que haya PASO"."En la provincia de Buenos Aires se vivió un debate que se saldó como se saldó. Se terminó aprobando un reglamento que dejó más o menos satisfechos de un lado y del otro. En los otros 23 distritos no hubo ninguna tensión. Se acordaron las listas y se van a presentar acorde al reglamento de las provincias", remarcó sobre las discusiones respecto al piso electoral.Por otro lado, Rossi insistió en quey consideró que no es bueno forzarla "porque en general no se tiene buenos resultados"."Parte de las responsabilidades de la situación económica actual tiene que ver con la anterior gestión. Cuando nos descalifican por una inflación del 100/% simplemente digo que nos entregaron un país con una del 55%. Si tienen la receta, se la hubieran contado a Mauricio (Macri)", concluyó.